Vicaris Ronald Cornelissen over klein en groot lijden in een stille week

Na Palmzondag begint de stille of goede week, een week die nu vooral stil lijkt te worden. Het is de week waarin gelovigen zich naar binnen keren om stil te staan bij het lijden van Christus. Voor vicaris Ronald Cornelissen ziet deze week er heel anders uit dan anders.

Geen openbare vieringen, geen palmtakken uitreiken en geen voetenwassing: de stille of goede week belooft dit jaar wel heel stil te zijn... Toch is Ronald Cornelissen best wel druk, want er moet veel worden geregeld.

In de Broederenkerk in Deventer worden deze week aangepaste vieringen gehouden en die worden live gestreamed zodat parochianen er toch bij kunnen zijn. Er is speciaal een camera voor aangeschaft. Een en ander vraagt veel overleg, en alle communicatie gaat telefonisch of met beeldbellen.

Coronapatiënt

Een enkele keer is er direct contact. Zoals rondom een uitvaart, al moet hij ook dan de nodige afstand in acht nemen. Het geven van de ziekenzalving geeft hem altijd veel voldoening. Maar het uitreiken van het oliesel aan een coronapatient vond hij toch wel een heftige ervaring: "Ik moest beschermende kleding aan en een mondkapje voor en eenmaal thuis heb ik gelijk al mijn kleding in de was gedaan."

Hij ziet wel lichtpuntjes: "Je ziet dat mensen om elkaar geven. Even een telefoontje, dat kan zo belangrijk zijn."

Zondag 5 april in Hoogtij.

Daarnaast een gesprek met predikant Marijn Rohaan van de Hoofdhof in Berkum over een nieuw christendom.