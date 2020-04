Frontberichten van Overijsselse documentairemaker zijn groot succes: 'Gaat de hele samenleving aan'

In Frontberichten sturen artsen en verpleegkundigen, maar ook leraren en schoonmakers uit heel Nederland vlogs in waarin zijn vertellen over hun werk. “Ik weet dat het filmen in ziekenhuizen heel lastig is in verband met de privacy van patiënten”, vertelt Lassche. “Dus dacht ik: wat nou als de mensen zelf de regie hebben en zelf verslag doen van hun werk.”

Gouden zet

Het bleek een gouden zet: dagelijks zien bijna een miljoen mensen de Frontberichten, die worden uitgezonden op zowel NPO 1 als NPO 2. Het succes zit ‘m volgens Lassche in de oprechtheid van het programma. “Mensen zijn ongelooflijk zat van de nep op televisie. De massamedia wisten niet hoeveel bekende Nederlanders ze wel niet aan de talkshowtafels moesten slepen. Maar juist de ‘gewone’ mensen worden veel te weinig belicht. Dit programma is de thermometer van die groep Nederlanders die ons hopelijk weer beter maakt.”

Ook Ellen, verpleegkundige bij ZGT in Almelo komt aan het woord in het tv-programma. "Het blijft vreselijk. Hopen dat het snel voorbij is", zegt ze:

Geen lijn

Lassche oogste al vaker lof met zijn producties. Zo maakte hij vorig jaar een documentaire over Enschedeër Paul Goes, die omkwam bij de vliegramp met de MH17. En ook met eerdere documentaires over FC Twente en plattelandsjongeren in Espelo gooide hij hoge ogen. Voor de Frontberichten geeft hij leiding aan een team van twintig mensen. “Ik had nooit kunnen bedenken dat het zo’n succes zou worden”, zegt hij. “Het is een ogenschijnlijk simpel uit te voeren idee. Maar wel een idee dat de hele samenleving aangaat.”

Hoe lang Lassche nog door blijft gaan met het tv-programma, is onduidelijk. “Er zit geen lijn in het verhaal, want we weten niet hoe dit afloopt. Ik denk dat we er doorheen komen, maar ik denk dat veel mensen ook niet beseffen hoe gigantisch dit is. Ik heb er nooit aan gedacht dat dit op ons af zou komen.”



Frontberichten, elke avond om 22.10 uur op NPO 2 en na het late Journaal op NPO 1 (BNNVARA)