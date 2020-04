Koning belt met Rijssense woonlocatie voor gehandicapten: "Wat een aardige meneer"

Bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum De Hagen in Rijssen kregen vanmiddag een bijzonder telefoontje. Koning Willem-Alexander belde naar de locatie in Rijssen, omdat hij graag wil weten hoe het is met bewoners en medewerkers in de gehandicaptenzorg. Bewoner Kees was blij verrast: "Wat een aardige meneer. Eigenlijk is hij net als iedereen."

In De Hagen, onderdeel van Philadelphia Zorg, wonen 27 mensen met een licht verstandelijke beperking. De koning wilde alle medewerkers, mensen die zorg ontvangen van Philadelphia en ouders en familie een hart onder de riem steken. Omdat er op veel locaties restricties zijn en alleen noodzakelijk bezoek wordt toegestaan, koos de koning voor videobellen.

'Structuur valt weg'

De Hagen werd ook gebeld door de koning. Hij sprak onder andere met bewoner Kees, die het erg spanend vond om te bellen. Locatiemanager Josien van Zwol vertelde de koning over de gevolgen van de maatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking. "Door de sluiting van de dagbesteding zijn ze de structuur kwijt. Ook het bezoek van familie en vrienden, sport en uitjes zijn weggevallen, waardoor ze veel houvast kwijt zijn. Dat proberen we op de locatie zo goed als mogelijk op te vangen."

Begeleider Cas Geels sprak ook met de koning. Hij vertelde dat zijn werk ook veranderd is door de coronacrisis, waardoor hij niet mag langskomen. "Gelukkig hebben we bij ons veel andere mogelijkheden, zoals begeleiding op afstand. Dat gaat via beeldbellen, zodat onze cliënten ook ’s nachts een beroep op ons kunnen doen. Daarbij helpen we ze op andere manieren contact te houden met familie en vrienden."

'Opsteker'

Van Zwol is blij verrast met het belletje van de koning. "Zo’n hart onder de riem van de koning is wel echt een opsteker voor ons als zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg. Het is fijn dat er ook aandacht is voor onze sector in deze moeilijke tijd."