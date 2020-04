De 17 gezichten van oorlog in Overijssel | Jan Berend Vlam begint de grootste volksopstand die ooit in Europa tijdens een oorlog plaatsvond

Lang niet iedereen was in de oorlog een verzetsheld. Sterker nog, de meeste Nederlanders accepteerden noodgedwongen dat de Duitsers het land hadden bezet. Slechts een beperkt deel van de bevolking kwam in verzet en dat was in Overijssel niet anders. Toch vormde de april-mei staking van 1943 hierop een uitzondering. Vanuit een fabriek in Hengelo ontstond het grootste burgerverzet dat ooit tijdens een oorlog in Europa heeft plaatsgevonden.

Van 1 tot en met 17 april treedt RTV Oost ‘In het voetspoor van de bevrijders’ met een serie mini-documentaires met achtergrondartikelen. Het is dan precies 75 jaar geleden dat geallieerde troepen door Overijssel trokken om de inwoners te bevrijden van de Duitse bezetting. De mini-documentaires zijn gebaseerd op persoonlijke verhalen en vertellen het verhaal van de Tweede Wereldoorlog op 17 verschillende manieren. De productie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel.

Burgerverzet

De april-meistaking begon op 29 april 1943 bij Stork in Hengelo. Binnen een uur lagen alle machines stil. De staking krijgt navolging in het hele land. Zo dumpen boeren in Friesland massaal hun melk. Mijnwerkers in Limburg leggen het werk neer, net als 18000 medewerkers van Philips. Uiteindelijk staakten in verschillende delen van Nederland zo’n 600.000 mensen.

Maar het antwoord van de Duitsers was snoeihard. Er moesten doden vallen en al snel reden de Duitsers al schietend door Hengelo. Jan Berend Vlam van metaalbedrijf Dikkers in Hengelo was één van de initiatiefnemers van de staking. De zoon en kleinzoon van Vlam vertellen zijn verhaal.

