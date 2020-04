Zeg dag tegen corona: RTV Oost vloog vandaag over Rijssen

Met de drone filmden we mensen die een boodschap voor familie, vrienden of hulpverleners hadden. Mensen schreven berichten op straat met stoepkrijt, er werden veel duimen opgestoken en er werd ontzettend veel gezwaaid. Fantastisch!

We kregen zelfs zoveel aanmeldingen van leuke initiatieven binnen, dat we niet overal met de drone langs konden gaan. Daar vragen we jullie begrip voor.

Tubbergen

Ook morgen gaan we weer de lucht in. Dan zijn we in Tubbergen. Dus, heb je een leuk initiatief? In dit bericht kun je je aanmelden en misschien komen we dan bij je langs.