Pater Edgar Koning overleden aan gevolgen coronavirus

Pater Edgar Koning, prior van de Karmelieten in Zenderen, is op 31 maart overleden aan de gevolgen van corona. Hij zal zaterdag na een gebedsviering in besloten kring worden begraven op het kloosterkerkhof van Zenderen. Koning werd 87 jaar.

Hij verbleef enige tijd in quarantaine op zijn kamer in het klooster, vanwege het coronavirus. Zondag verslechterde zijn toestand en werd hij overgebracht naar het ZGT in Almelo. Hij overleed dinsdagmorgen in het ziekenhuis.

Geliefd in Zenderen

Het overlijden van Koning komt als een mokerslag aan in Zenderen. Jan Maathuis woont met zijn vrouw Lies naast het klooster. Hij had regelmatig contact met hem. "De pater was bijzonder geliefd in Zenderen. Hij toonde altijd veel belang in het wel en wee van Zenderen. Als er bijvoorbeeld een bijeenkomst was van de dorpsraad, was hij erbij."

Pater Edgar Koning was vanaf januari 2015 prior (leidinggevende) van het klooster. Dat werd hij min of meer tegen wil in dank, want hij was toen al op hoge leeftijd en kampte met gezondheidsklachten. Toch accepteerde hij de functie, "want iemand moet het doen". Voor die tijd was hij prior van de Karmelgemeenschap in Almelo. Hier was hij betrokken bij tal van initiatieven en hij assisteerde in de naastgelegen Elisakerk.

Labyrint en patersbos

Al voordat hij in Zenderen kwam wonen, was hij er actief. Hij was betrokken bij het Kloosterpad en zorgde ervoor dat de kloostertuin en het patersbos voor het publiek werd opengesteld. Op zijn initiatief werd anderhalf jaar geleden een labyrint aangelegd. De planten die rondom het labyrint geplant werden, komen allen uit Bijbelse verhalen.

Kardinaal Eijk betoont op de website van het Aartsbisdom Utrecht zijn medeleven aan de familie en de leden van de Karmelfamilie. De uitvaart is te volgen via kerkdienstgemist.nl - Overijssel - Zenderen.

In deze aflevering van Hoogtij kunt u een langer gesprek met Edgar Koning terugluisteren.