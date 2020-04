Wat vind jij: Ik laat mijn zomervakantie dit jaar schieten

De coronamaatregelen worden steeds verder uitgebreid en het is nog niet duidelijk hoe lang we in quarantaine moeten blijven. Daar waar ze in Italië lichtelijk verbetering zien, verkeren vakantieoorden als Spanje en Frankrijk nog in zwaar weer. Hoe zit het met jouw vakantieplannen? Laat je ze dit jaar schieten?

Een soortgelijke stelling hebben we een ruime maand geleden ook al gehad. Maar door alle recente ontwikkelingen vroegen we ons af of de publieke opinie is veranderd. Toen stelden we de vraag of Overijsselaars het boeken van de vakantie uitstelden.

36 procent van de stemmen gingen uit naar 'ja, toch even afwachten hoe dit zich gaat ontwikkelen'. 28 procent ging voor de optie 'ik ga niet op vakantie' en 'ik heb al geboekt, dus dat wordt spannend' kreeg 21 procent. Als laatste kwam 'nee ik boek gewoon - wie dan leeft, wie dan zorgt'. Die optie kreeg 15 procent van de stemmen.

Hoe is het nu met de vakantieplannen? Is er een streep door de plannen? Of blijven ze zo lang mogelijk staan? Stem, en praat mee!