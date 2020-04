Vier nieuwe speelsters voor Eurosped

De volleybalcompetitie is vanwege het coronavirus gestopt. Bij Eurosped gaan ze er vooralsnog vanuit dat de competitie op tijd zal kunnen starten in het najaar. Daarom lag het vizier op het vastleggen van vier talenten uit de regio, die het team van coach Jan Berendsen komen versterken.

'Bravoure en flair'

De 18-jarige Bekhuis tekende een meerjarig contract. Diane Rademaker, technisch manager van Eurosped, noemt Wies een talent "met bravoure en flair. Eigenschappen van wezenlijk belang voor een spelverdeelster. Door haar beach-achtergrond wil ze zelf ook punten scoren." Libero Hilgenberg is 21 jaar oud en kent coach Jan Berendsen van de Volleybal Academie Twente. "Ze is een vechter en geeft nooit op, anderzijds heeft ze de rust, controle en kan het overzicht bewaren", vertelt Rademaker.



De 18-jarige Ter Brugge uit Ootmarsum heeft zich bij het Talentteam in de kijker gespeeld. Rademaker: "We hadden haar al langer op het oog. We zijn van mening dat ze zich nog verder kan ontwikkelen na de stappen die ze bij het Talentteam heeft gemaakt op Papendal. Ze is een echte Tukker; nuchter en ze laat zich de kop niet gek maken."

Ook met de komst van de 18-jarige Van Kerkvoorde uit Deventer is Rademaker content. "Evie is een vechter en gaat voorop in de strijd. Een speelster zoals we die in Vroomshoop graag zien.