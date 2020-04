FC Twente-directeur Paul van der Kraan: "We volgen de KNVB, maar persoonlijk zeg ik: stoppen met Eredivisie"

Door uitspraken van Ajax-directeur Marc Overmars kwam er gisteren een reeks meningen van de clubs uit de Eredivisie naar buiten waarin ze zich uitspreken over het wel of niet uitspelen van het seizoen. Vandaag voegde ook algemeen directeur Paul van der Kraan van FC Twente zich daarbij, al houdt hij zich nog wel enigszins op de vlakte.

"FC Twente stelt zich momenteel achter het standpunt van de KNVB/ECV, zij volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Op dit moment verschijnen er meningen van individuele clubs in de media die aangeven per direct te willen stoppen met de competitie. Als je het mij persoonlijk vraagt zeg ik ook 'stoppen', ik woon in Brabant en mij hoef je dus niet te zeggen hoe de situatie is, maar we zijn ook onderdeel van de branche Betaald Voetbal en ik probeer ook de algemene belangen te zien", zegt hij op de website van de club.

Consequenties

Van der Kraan vervolgt: "Ik vind dat we eerst in beeld moeten brengen wat er allemaal aan consequenties op ons afkomt en hoe we anticiperen op eventuele claims. Er zijn veel factoren die een rol kunnen spelen: mediagelden, sponsorgelden, seizoenkaarten, skyboxen, spelerscontracten en verzekeringstechnische kwesties. We luisteren naar de overheid en het RIVM. Als alle branches in Nederland even geduld moeten hebben, ik denk aan de horeca, de winkels, de kappers dan kunnen wij dat denk ik ook opbrengen. Als er niet gevoetbald kan worden zal er echt niet gevoetbald worden. We moeten er niet aan denken om in lege stadions te spelen."

Pijn doen

"Natuurlijk is voetbal momenteel totaal van ondergeschikt belang en moet nog steeds alles gericht zijn op het uitbannen van het virus en de zorg van patiënten, maar de situatie waarin we ons bevinden heeft financiële consequenties. We zullen hoe dan ook niet 'ongeschonden' uit dit voetballoze tijdperk komen. Vier thuiswedstrijden zouden we nog hebben te gaan. Mochten deze niet gespeeld worden of zonder publiek dan betekent dat er geen losse ticketverkoop is, dat er niet gegeten en gedronken wordt en dat er geen merchandise is. Daarnaast kunnen we geen evenementen en andere activiteiten op niet-wedstrijddagen in De Grolsch Veste organiseren. Dat gaat pijn doen."

Overmars

Overmars begon de publieke discussie woensdag door te stellen dat de Eredivisie 'dood' is en er per direct een knoop moet worden doorgehakt door te stoppen met het seizoen. PSV en AZ volgden gisteren en zijn het met Overmars eens, ook andere clubs gaven al aan liever te stoppen. Overigens was er door de KNVB en clubs besloten om eenduidig naar buiten te komen, maar dat is dus niet gebeurd. Adriaan Visser van PEC Zwolle liet voor het overleg van afgelopen dinsdag al weten dat hij vindt dat er niet meer gevoetbald moet worden.

UEFA

De KNVB volgt de lijn van de UEFA. Die bekijkt nu de opties om in de zomer door te voetballen en op die manier het seizoen af te maken. 3 augustus wordt daarbij genoemd als streefdatum om alles afgerond te hebben. Overigens heeft de Europese voetbalbond de nationale bonden een brief gestuurd en daarin aangegeven dat zelf beslissen om te stoppen consequenties kan hebben voor de Europese tickets die het toebedeeld krijgt.