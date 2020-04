In Vriezenveen kunnen aanstaande ouders tóch meekijken met de echo

De mededeling dat alleen de zwangere vrouw bij de echo's aanwezig mag zijn, leidde vaak tot emotionele reacties. "Dat was geen leuke mededeling", zegt verloskundige Chantal Quaink. "Toen kwam ik op het idee om een televisie buiten te zetten, zodat partners toch mee kunnen kijken".

Voor Linde Olimulder en Daan Vlierman is het scherm een uitkomst. "Via het beeldscherm en de telefoon hebben wij contact, ik ben er heel blij mee", zegt Daan. Ook Linde is blij. Maar toch verschilt het met de eerdere echo's waar Daan nog wel bij mocht zijn. "Je kijkt elkaar recht in de ogen en je lacht naar elkaar wanneer je iets ziet", zegt Linde.

Uitleg

"Via de telefoon en het beeldscherm kan ik de man toelichting geven op een echo. En als er iets is, dan is hij dichtbij", zegt Quaink.

Linde is in haar laatste fase van haar zwangerschap en moet nog ongeveer vier of vijf weken. Het is maar de de vraag of familie en vrienden op kraamvisite kunnen komen. "Ja, dat is best jammer. Maar ik heb gehoord dat er al raamvisites zijn dus we gaan het zien. Misschien moeten wij ook maar een televisie buiten zetten", besluit Linde.