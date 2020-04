Landbouwmuseum De Laarman in Luttenberg volledig vernieuwd, maar nog niemand kan het zien

De teleurstelling onder de groep vrijwilligers is enorm. Ze hebben de afgelopen twee jaar keihard gewerkt om het landbouwmuseum een flinke opknapbeurt te geven. De oude schuren, waar de landbouwmachines en tractoren stonden, zijn helemaal verbouwd. Veel van het werk is door de vrijwilligers zelf gedaan.

Landbouw museum 'nieuwe stijl"

Het museum is toekomstbestendig gemaakt. Om voldoende bezoekers te houden, mikt De Laarman op het aanboren van een nieuwe jongere doelgroep. "We hebben gemerkt dat de aandacht voor het landbouwmuseum 'oude stijl' de laatste tijd aan het afnemen was", zegt Hennie Klein Koerkamp.

Het bestuur van het museum heeft het roer twee jaar geleden omgegooid en besloten tot een grondige verbouwing. "We mikken met het landbouwmuseum 'nieuwe stijl' vooral op gezinnen met jonge kinderen", zegt Gerda Luchtenberg, die zelf als vrijwilliger rondleidingen geeft.

"We willen de aandacht verleggen naar onder meer de productie van voedsel. Onder de noemer 'Van Bord naar Boer' is een vijftal thema's uitgewerkt."

"Geloof het of niet, maar er zijn nog steeds kinderen die denken dat chocolademelk afkomstig is van bruine koeien", zegt ze lachend.



"Onze missie is om mensen meer bewust te maken van de productiestromen en ook aandacht te schenken aan nieuwe voedselbronnen. We willen bijvoorbeeld ook de discussie aangaan over de consumptie van insecten. Vertellen dat een lokale producent al broodjes met gedroogde sprinkhanen aan het Deventer ziekenhuis levert. Een supergezond, eiwitrijk broodje."

Financiële strop

Maar zover is het nog niet. Door de coronacrisis zal het openingsfeestje waarschijnlijk nog wel een paar maanden op zich laten wachten. Een behoorlijke tegenvaller, ook in financieel opzicht. "De hele verbouwing heeft zo'n 70.000 euro gekost. We hebben nog wel wat reserve, maar het moet niet te lang gaan duren", zegt Luchtenberg.

Hennie Klein Koerkamp vult aan: "Als het wel lang gaat duren, dan kan dat weleens een strop van zo'n 20.000 euro gaan opleveren en dan moeten we de gemeente Raalte wel heel erg lief gaan aankijken."