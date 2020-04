Zo werkt het 'snorkelmasker' van de UT voor coronapatiënten

"Via de bovenkant wordt er perslucht vermengd met zuurstof het masker ingebracht", vertelt hoogleraar Ruud Verdaasdonk. "Dat is door de ingang waar je tijdens het snorkelen normaal ook ademhaalt. Het verschil is alleen dat via een ander kanaal in diezelfde ingang, de uitgeademde lucht via een filter naar buiten gaat. Tijdens het snorkelen gebeurt dat aan de onderkant, maar dat wil je nu niet hebben. Door het filter is er geen besmettingsgevaar voor medici rondom de patiënt."

Hoogleraren Verdaasdonk en Stramigioli leggen uit hoe het masker werkt. (tekst gaat verder onder de video)

'Het begon te kriebelen'

Het klinkt heel simpel, maar je moet wel op het idee komen. "In Italië is het idee ontstaan, puur uit nood. Toen bleek het aardig te werken, maar er moest nog een hoop aan gebeuren", vervolgt Verdaasdonk. "Ik zat in het begin van de crisis een aantal dagen thuis en toen begon het wel te kriebelen. Ik moest iets doen. Zo geschiedde en ben ik begonnen met de ontwikkeling van dit masker, samen met andere professoren."

En die samenwerking was snel opgezet, zo merkte hoogleraar Stefano Stramigioli die gespecialiseerd is in robitica. "Wij konden direct aan de slag om koppelstukken te ontwerpen en te printen in 3D, om de luchttoevoer op aan te sluiten. Al snel hadden professor Verdaasdonk en ik een goede samenwerking, met de teamleden uiteraard die allemaal hard werken om dit masker zo snel mogelijk in de ziekenhuizen te krijgen."

De maskers kunnen in drie verschillende scenario's gebruikt worden, allen zijn er op gericht om de intensive care zoveel mogelijk te ontlasten: Als een coronapatiënt met ademhalingsklachten het ziekenhuis binnenkomt en er acute nood is, nog voordat de patiënt op de intensive care terecht komt. Als blijkt dat er een coronapatiënt het ziekenhuis binnengebracht wordt waarvan zijn of haar situatie niet dusdanig slecht is dat een opname op de intensive care nodig is. Dan is er een zogenoemde medium care waar die patiënten terechtkomen zolang ze nog bij bewustzijn zijn. Als een patiënt dusdanig hersteld is dat de intensive care verlaten kan worden. Dan dient dit masker nog als nabeademing.

'Op korte termijn in Nederland'

Hoe lang het nog gaat duren voordat het masker ook in Nederland gebruikt wordt, is niet duidelijk. Maar Verdaasdonk denkt dat het op korte termijn kan. "In een normale situatie duurt het jaren voordat zo'n idee ook in de ziekenhuizen gebruikt wordt. Dat is vanwege alle regelgeving. Maar nu, juist in een noodsituatie als deze, worden die bureaucratische handelingen opzij geschoven en kunnen we het snel toepassen in de zorg. Uiteraard testen wij continu om de veiligheid te waarborgen."

Hoogleraar Verdaasdonk legt uit waarom hoesten in de elleboog zo belangrijk is.