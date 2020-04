Natuurbeheerders: geniet dit weekend van de zon, maar dan wel in de tuin

Geniet van de zon maar wel in tuin of op balkon (Foto: Gemeente Borne)

"Geniet van de zon, maar in de tuin of op je balkon." Die oproep doen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Beide natuurorganisaties willen voorkomen dat het zondag met het voorspelde mooie lenteweer weer veel te druk wordt in de natuurgebieden.

"Afgelopen weekend viel het mee met de drukte in de natuur, maar toen was het fris weer met een koude wind. Nu het mooi weer wordt herhalen we nog eens: mijd natuurgebieden, blijf zoveel mogelijk thuis", aldus de natuurbeheerders.

Vooral op parkeerterreinen houden mensen zich niet aan de voorgeschreven anderhalve meter afstand. Op de Sallandse Heuvelrug zijn de parkeerplaatsen al gesloten.

Burgemeesters kondigen vandaag aan dat ze boetes gaan uitdelen voor drukte in de natuur. In Deventer wordt extra gecontroleerd in een aantal stadsparken.

Het is crisis geen vakantie!

Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland raadt mensen sterkt af om er op uit te trekken. Steenwijkerland heeft een aantal trekpleisters die op een mooie dag overspoeld worden met dagjesmensen, zoals Giethoorn. Bats: "Ik begrijp dat er kriebels kunnen ontstaan om even uit de sleur van thuisblijven te ontsnappen. Maar ik ga ervan uit dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en er niet op uit gaan. Het is namelijk geen vakantie, het is crisis. Dus pak een goed boek, doe iets creatiefs, kijk een film of serie en geniet van de zon bij huis. Daarmee voorkomen we dat we met te veel mensen bij elkaar komen met alle risico’s van dien."