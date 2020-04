Dapper en ambitieus: Deventerse begint luxe patisserie in crisistijd

Jonge Deventer onderneemster opent patisserie in coronatijd: ''Er is juist nu behoefte aan"

Met luxe gebak probeert de 26-jarige Cynthia van der Giessen de wereld in crisistijd een beetje vrolijker te maken. Haar droom om een eigen patisserie te beginnen, werd deze week werkelijkheid. "Lastig in deze tijd, maar ik had een hele grote wil om open te gaan."

De winkelstraten in Deventer ogen verlaten. Slechts een enkele fietser en een paar lopende passanten. Toch opent Cynthia juist in deze coronacrisis haar eigen zaak: Rubia. "Het is behelpen en zoeken", zegt ze. "Maar we gaan er gewoon voor."

Maanden voorbereiding

De opening van de ruime winkel in de Vleeshouwerstraat stond al langere tijd op de rol, maanden van voorbereiding gingen eraan vooraf. "We hadden geen keus, moesten gewoon open", zegt ze. "Want de vaste lasten zijn er al, die moeten gewoon betaald worden."

Veel belangrijker nog voor haar is de drang die ze voelde om de winkel te openen. Ze droomde er al tijden van, met een prachtige patisserie die ze in Barcelona zag als grote bron van inspiratie. "Maar de horeca die we voor ogen hadden mag helaas niet open. We mogen geen koffie schenken en mensen mogen niets bij ons in de zaak nuttigen. Meenemen kan wel en we bezorgen in Deventer en daarbuiten."

Behoefte aan luxe gebak

En toch, ondanks de rust op straat, heeft ze niet eens te klagen over klandizie. "Het lijkt alsof mensen nu juist behoefte hebben aan het luxe gebak. En dat wordt allemaal in de zaak zelf bereid. Met verse ingrediënten en échte smaken", aldus Cynthia. "En ook de paaseieren gaan goed. We mogen zo weer flink wat gaan bezorgen."

De reacties van klanten bemoedigen haar ook. "Veel mensen zeggen: 'Jullie hebben het niet getroffen'. En dat klopt ook. Maar ze vinden het vooral dapper, we krijgen veel leuke en mooie reacties", zegt ze, terwijl ze naar buiten kijkt. "En ja die lege straten... Ik had er al rekening mee gehouden. Het komt allemaal goed."