Onzekerheid bij bestrijders eikenprocessierups: “Beschermingsmateriaal geven we af aan corona-zorg”

Nog een paar weken en dan breekt de tijd van de eikenprocessierups weer aan. Die zorgt elk jaar voor veel overlast, en daarom schakelen gemeentes bestrijdingsbedrijven in om de beestjes weg te halen. Maar omdat het beschermingsmateriaal beter gebruikt kan worden in ziekenhuizen, heerst er onzekerheid bij de bestrijders. "We willen duidelijkheid van de overheid, kies je prioriteit."

Kristiaan van Reel van bestrijdingsbedrijf Van Reel uit Rouveen had in december een paar duizend mondkapjes en beschermingspakken liggen. Ter voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Maar die materialen zijn nu allemaal weg. "Die hebben we weggegeven aan de zorg. Want die kan het beter gebruiken nu", vertelt hij.

Morele spagaat

Het bedrijf zit in een morele spagaat. "Het voelt niet goed om in de zomer, als er even verderop coronapatiënten vechten voor hun leven, met mondkapjes op de rupsen te bestrijden", vertelt Van Reel. Zonder materiaal het werk uitvoeren is voor de bestrijders onmogelijk. "En natuurlijk heeft de zorg in de ziekenhuizen voor ons prioriteit."

Maar met vijf Overijsselse gemeentes als opdrachtgever is er grote onzekerheid. "Gemeentes durven er geen beslissing over te nemen. Want laat je de bestrijding doorgaan, of zet je er een streep doorheen, met het risico op overlast van de rupsen?", vraagt Van Reel zich af. Ook zijn medewerkers, die de hele zomer met de bestrijding zijn belast, weten niet wat hen te wachten staat.

Duidelijk statement

Van Reel verzoekt de overheid daarom met een duidelijk statement te komen, zodat het voor alle bestrijders duidelijk is wat hen te wachten staat. Dat zorgt er ook voor dat eventueel beschermingsmateriaal niet op de plank zal verstoffen. "Dan weet iedereen dat de materialen direct naar de zorg kunnen."

Alternatief

Toch is er nog een alternatief. Want momenteel zit er een biologisch bestrijdingsmiddel in de testfase. Het bedrijf uit Rouveen wacht alleen nog op goedkeuring. "Vorig jaar hebben we uitgebreid getest, met goed resultaat", legt Van Reel uit. "Maar het CTGB (College voor Toelating van Gewasbeschermers) heeft nu niet de tijd en de middelen om het bestrijdingsmiddel goed te keuren. Het duurt nog tot ten minste mei. Maar dan beginnen de rupsen hun brandhaartjes al te verliezen en is het al te laat."