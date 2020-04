Kamerlid Von Martels: "Acties van boeren richting RIVM vanwege stikstof deels onterecht"

Het Mesdag Zuivelfonds maakte in februari bekend dat het aandeel in de stikstofuitstoot van de landbouw aanzienlijk lager lag dan de 41 procent die het RIVM had berekend. Het zuivelfonds kwam uit op zo'n 26 procent. Dat leverde een storm van kritiek van de boeren op aan het adres van het RIVM.

Korte tijd later bleek dat de rekenmethode van het zuivelfonds niet klopte en vielen de cijfers toch hoger uit. Als Von Martels, zelf veehouder in Dalfsen, naar de cijfers van het RIVM en het Mesdag Zuivelfonds kijkt, concludeert hij dat beide organisaties het op één punt in ieder geval eens zijn. "Sinds 1990 heeft de landbouw een stikstofreductie gerealiseerd van 64 procent. Daar zijn ze het beiden over eens."

Fout in berekening

Toch, hoe geloofwaardig is dat Mesdag Zuivelfonds nog als het eerst met fors lagere cijfers komt en dan toch tot de conclusie moet komen dat die hoger uitvallen. Al kort na de presentatie van de cijfers door het zuivelfonds bleek immers al dat er een fout in de berekening van het zuivelfonds zat en werd het percentage bijgesteld van 26 naar 35 procent.

Gisteren volgde dus een tweede verhoging. "Die cijfers zijn in februari met veel bombarie gepresenteerd", zegt Von Martels. "Dat ze daar nu enigszins op terug moeten komen, is erg jammer. Je kijkt nu wel met andere ogen naar die presentatie."

Goede voorstellen

Intussen zijn de gesprekken vastgelopen tussen het landbouwcollectief waarin dertien landbouworganisaties zich hebben verenigd, en landbouwminister Carola Schouten. "Ik had echt gehoopt dat de partijen er uit zouden komen", zegt Von Martels daarover. "Het collectief heeft goede voorstellen gedaan", aldus het Kamerlid die vindt dat de bal nu eigenlijk bij de minister ligt.

"Als ze er niet uit komen, staan we voor een hele moeilijke situatie", betoogt Von Martels.

Gesprekken on hold

Trienke Elshof van het landbouwcollectief stelt dat er geen andere keus lag dan het on hold zetten van de gesprekken. "Wij lopen echt niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Wij hebben aan alle kanten gekeken waar er nog ruimte was, maar die was er niet en dan kun je niks anders doen dan nu de boel on hold te zetten." In de toekomst wil Elshof wel weer om tafel zitten om te zoeken naar een oplossing.

"Als ze er niet samen uitkomen, moet de politiek besluiten gaan nemen", zegt Von Martels. "Dan is het ongewis wat daar uit gaat komen." Von Martels benadrukt nog maar eens dat hij vindt dat het landbouwcollectief met goede voorstellen is gekomen, bijvoorbeeld als het gaat over beweiding en bemesting.

Minister aan zet

"Er liggen allerlei mogelijkheden om er toch uit te komen. Beiden zullen goede wil moeten tonen om toch weer om tafel te komen. Je creëert ook veel meer draagvlak als de plannen van het landbouwcollectief worden overgenomen. Dus ik vind wel dat de minister ook daadwerkelijk aan zet is om er voor te zorgen dat er een volgende stap wordt gezet in deze moeilijke discussie."