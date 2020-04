Haarscherpe beelden van bevrijding in Almelo: 'Geen hoera-stemming, wel opgewekte gezichten'

De bevrijding van Almelo 75 jaar geleden duurde twee dagen. Op 4 april konden de Canadezen door het centrum tot aan de Vriezebrug komen, maar daar stokte de opmars doordat ze onder vuur genomen werden door de Duitsers. Daarbij kwamen de Canadese militairen Williams en Lewis om het leven. Pas de volgende dag konden de troepen door richting Vriezenveen.

Hoe de bevrijding ging, is mooi te zien op filmbeelden uit die tijd van inwoners van de stad. Hanschristiaan Krol en Herman Reckman van de Historische Kring Almelo laten in onderstaande video zien wat er in Almelo gebeurde. Ze nemen ons mee naar de historische plekken in de stad en laten oude beelden zien.

Drie inwoners van Almelo hebben allemaal op hun eigen manier de bevrijding gefilmd. De één met zijn camera lopend door de stad, de ander uit zijn raam hangend.

Dagboek en film bijzonder

Tjeerd Bendien was directeur en mede-eigenaar van Bendien’s confectiefabrieken met de hoofdvestiging in Almelo. De laatste maanden van de oorlog hield Bendien een dagboek bij en tijdens de bevrijding filmde hij ook. Een bijzondere combinatie want beelden en beschrijvingen vullen elkaar nu aan:

Uit het dagboek van Tjeerd Bendien: Op de markt was heel veel kapot, het Waaggebouw, Hagedoorn, café de Boer, en nog meer huizen. Er scheen daar flink gevochten te zijn en zaten 30 moffen in een huis en wilden zich niet overgeven. Ze hadden eerst er een paar keer doorheen geschoten en toen dat niet hielp het in brand geschoten en waren ze er toen wel uitgekomen, tenminste die nog leefden. In de Grotestraat veel mensen en veel vlaggen, de helft of iets meer met oranje, maar er was geen hoerastemming en hossen zoals we dat van vroeger kenden, maar wel iedereen met opgewekte gezichten en de kennissen elkaar feliciterend. Telkens kwamen grote colonnes Canadese auto’s de straat doorrijden, maar het publiek was al uitgejuicht en allen wat kinderen zwaaiden met vlaggetjes. Trouwens het was er ook niet naar om te feesten, want er was een akelig koude regen. Verder de Ootmarsumsche straat in waren ook veel ruiten kapot en gaten van kogels in de huizen...

Hangend uit het raam

Herman van den Biggelaar had een apotheek aan de Grotestraat in Almelo. Hangend vanuit zijn raam op de eerste verdieping maakte hij beelden van Canadezen die in hun tanks door de straat denderden.

Verwoestingen in de stad

Met zijn 8-mm camera laat Ab Abeln de verwoestende gevolgen van de strijd tussen de Canadezen en Duitsers in Almelo zien. Hoe de Duitsers de brug over de Aa richting Koornmarkt hebben opgeblazen, waardoor de bevrijders een andere route door Almelo moesten nemen.

Net als in de rest van de provincie zou de bevrijding in Almelo uitgebreid gevierd worden. Een bevrijdingsspecial van het blad 'Stad & Ambt' van de Historische Kring Almelo zou uitgebreid verspreid worden, maar de scholen zijn dicht. En historicus Hanschristiaan Krol zou de oude beelden nog laten zien tijdens een lezing over de bevrijding. Deze is uitgesteld naar 14 oktober.