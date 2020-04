Uitzonderlijk stil in Giethoorn; toeristen blijven thuis en geven gehoor aan corona-maatregelen

Slechts een enkeling waagde zich in het dorp voor een wandeling of fietstocht langs de overwegend lege grachten van het Hollands Venetië.

Ongekend stil

De toeristen die er wel waren, hebben voor de gelegenheid vooral andersom gedacht. "We dachten als iedereen thuis blijft, zal het wel rustig zijn en dus zijn we toch maar even gekomen om hier te genieten van het prachtige zonnige weer", zegt één van de bezoekers uit Amsterdam.

"We houden ons natuurlijk aan de maatregelen om afstand te bewaren en als het wel druk wordt, gaan we ook weer weg. Maar dat is op dit moment niet nodig."



De Fanfare

"Ik woon en werk hier nu twaalf jaar", zegt eigenaar Arie-Willem Verweij van het bekende Gieterse café Fanfare, "maar dit is echt uitzonderlijk. Goed dat het zo is, voor de bestrijding van de crisis, blijf ook vooral weg. Maar voor ons als ondernemers is het funest. We hebben het natuurlijk wel zien aankomen, want een groot aantal buitenlandse bezoekers blijft al maanden weg. Dit jaar beschouw ik financieel als verloren. Echt alles wat in onze boeken stond aan bruiloften, feesten en partijen gaat niet door, de mensen komen gewoon niet en dat is best eng."

Ondernemers vrezen ergste

Ook een bootverhuurder even verderop weet niet wat hem overkomt. "Ik heb helemaal geen werk meer op moment. Als dit nog veel langer gaat duren, dan vallen er heel veel ondernemers in Giethoorn om. Dat weet ik honderd procent zeker."

Het massaal wegblijven van de vele duizenden toeristen is uniek in de geschiedenis van het immens populaire waterdorp. Sinds de jaren zestig komen hier op mooie dagen duizenden mensen naartoe, wat we nu meemaken is echt heel bijzonder.

Speciale rondvaart

Omdat veel mensen het jammer vinden dat er niet gevaren kan worden hebben de ondernemers iets bedacht om Giethoorn in deze tijd toch op een unieke manier onder de aandacht te brengen. Volgende week kan iedereen in Nederland thuis genieten van een hele speciale rondvaart door het dorp.