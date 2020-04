Mensen met ernstige gezondheidsklachten mijden ziekenhuizen

Het is volgens het Zwolse ziekenhuis een beeld dat je nu in ieder ziekenhuis ziet, spoedpatiënten die geen covid-19 hebben, mijden het ziekenhuis. De NOS baseert zich op een 'representatief onderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) onder cardiologen in vijftien ziekenhuizen verspreid over het land.'

De cardiologen schetsen allemaal hetzelfde beeld, ook ziekenhuizen in provincies met weinig coronabesmettingen.

Isala: "Kom gewoon"

Isala-bestuursvoorzitter Rob Dillmann en stafvoorzitter Chris Kwik spreken van een zorgelijke situatie. Volgens hen moeten mensen met buikklachten, pijn op de borst en klachten die kunnen wijzen op een beroerte wél naar het ziekenhuis komen. Dillmann: "Dat zijn en blijven alarmsymptomen die je niet moet negeren. Doe je dat wel, dan kan dat in de toekomst een nadelig effect hebben op de gezondheid."

Stafvoorzitter Kwik geeft een aantal voorbeelden: "‘Als je een blindedarmontsteking bijvoorbeeld negeert, wordt de infectie veel groter en kan zelfs leiden tot een buikvliesontsteking. En als je pijn op de borst negeert, kunnen de hartproblemen later veel erger en zelfs levensbedreigend zijn."

Bert van Rossum is voorzitter van de NVVC, de vereniging die onderzocht of patiënten ziekenhuizen inderdaad mijden. Ook hij is hierover zeer bezorgd. "Mensen die thuis een infarct doormaken en niet meteen worden behandeld, lopen blijvende schade op. Ze kunnen hartfalen of ritmestoornissen ontwikkelen en dat betekent dat hun kwaliteit van leven echt vermindert".

Terwijl er capaciteit genoeg is: op Van Rossums eigen afdeling hartbewaking in het Amsterdamse VUmc zijn nu maar drie van de twaalf beschikbare bedden bezet.

"We zijn niet te druk"

Dillmann en Kwik van Isala vermoeden dat mensen niet aan de bel trekken omdat zij denken dat het ziekenhuis - en ook de huisarts - te druk is met patiënten met corona. "Natuurlijk willen wij coronapatiënten zo goed mogelijk verzorgen, maar dat geldt ook voor andere spoedpatiënten. En die ruimte is er gewoon."

Besmettingsangst ongegrond

De angst om tijdens een ziekenhuisbezoek besmet te raken is volgens Chris Kwik ongegrond. "Die kans is er eigenlijk niet. Bij Isala werken wij met twee patiëntstromen. Eén voor patiënten met verdenking op covid-19 en één voor de gewone spoedpatiënten. Mensen wachten dus niet in dezelfde wachtkamer en worden ook nooit in dezelfde onderzoekskamer gezien. Daarnaast hebben wij veel aandacht voor hygiëne en extra schoonmaak."

Coronavrije ziekenhuizen?

De NOS sprak ook met directeur Vervoord van Harteraad, het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen. Vervoord heeft wel een paar suggesties om chronische hartpatiënten over de streep te trekken. "Als patiënten een afspraak afzeggen praten ze meestal niet met de medisch specialist, maar met iemand die afspraken plant. Dan is er geen inhoudelijk medisch gesprek. Ik zou de cardiologen willen oproepen na te denken of ze daar een rol in kunnen spelen. Het gaat erom dat die mensen de geruststelling hebben om die stap te maken."

Het kan ook helpen als de zorg anders wordt georganiseerd. "Is het een idee om sommige ziekenhuizen volledig coronavrij te houden, zodat hartpatiënten daar zonder angst voor besmetting naartoe kunnen?"