Ook Profronde Almelo geannuleerd vanwege coronavirus

De 38e editie zou worden verreden op 28 augustus. "Met veel pijn in het hart heeft het bestuur van de Stichting Profronde Almelo besloten om het jaarlijkse evenement niet door te laten gaan. Gezien de huidige omstandigheden kunnen wij niet de voorbereidingen treffen die nodig zijn om het evenement succesvol te laten zijn”, aldus voorzitter Reinier van Broekhoven.

Voorbereiding en sponsoren

"Naast de grote vraag in hoeverre we in augustus kunnen spreken van een genormaliseerde situatie in het land, kunnen we de voorbereidingen naar onze sponsoren momenteel niet oppakken. Onze inschatting is dat de sponsoren, waar het evenement van afhankelijk is, in deze tijd terecht de volle aandacht moeten richten op zaken zoals de eigen bedrijfsvoering en de continuering daarvan. Aangezien wij voor de zomervakantie de zaken grotendeels al geregeld moeten hebben, zijn wij hierdoor niet in staat om de editie van 2020 te organiseren", sluit hij af.