Aantal overleden Overijsselaars neemt toe door coronavirus, vooral bij 65-plussers

Het totaal aantal overleden Nederlanders in 2020, per week, per leeftijdscategorie (Foto: CBS)

Het aantal overleden personen in Overijssel is de afgelopen weken hoger uitgevallen dan gemiddeld voor deze periode. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. De stijging valt, zoals verwacht, samen met het begin van de coronacrisis in Nederland.

Overleden er in de eerste tien weken van dit jaar gemiddeld nog iets meer dan 200 Overijsselaars per week, in week 12 (16 tot en met 22 maart) was dat aantal al opgelopen naar bijna 250 Overijsselaars. De stijging is vooral zichtbaar bij ouderen boven de 65 jaar.

Coronasterfte

Hoeveel Overijsselaars daadwerkelijk zijn gestorven aan het coronavirus, is niet duidelijk. Omdat niet alle overledenen getest zijn op het COVID-19 (de officiële benaming van het virus), zullen de werkelijke aantallen aan corona overleden personen hoger zijn dan nu bekend.

Het CBS schat dat er in week 13 (23 tot en met 29 maart) ruim 270 Overijsselaars zijn overleden. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor die week.

Landelijke cijfers

In totaal overleden in Nederland 3575 personen in week 12. Dat waren er 443 meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020. Voor week 13 wordt het aantal overledenen landelijk geschat op ongeveer 4300 personen.

Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden coronapatiënten vanuit de GGD’s. In week 11 zijn 34 overleden patiënten aan het RIVM gemeld, in week 12 werden 280 overledenen gemeld en 713 in week 13 (stand donderdag 2 april 2020).

Dat het CBS nog geen definitieve cijfers voor week 13 kan geven, heeft te maken met de tijd tussen de feitelijke overlijdensdatum en het moment waarop deze informatie het CBS bereikt. De overlijdensberichten worden iedere week op donderdag verzameld. Dan heeft het CBS ongeveer tachtig procent van de gegevens van alle sterfgevallen van de voorgaande week binnen. Met behulp van die informatie maakt het instituut een berekening van het te verwachten totale aantal overleden personen in die week.