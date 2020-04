Gitarist van Bökkers veilt schilderijen via livestream: "Als ze niks opbrengen, gaan ze in de fik"

"Het zijn mijn eigen schilderijen, dus ik mag er toch mee doen wat ik wil", lacht Nijmeijer. "En als mensen dat niet willen, dan moeten ze maar bieden."

Afscheidstour

Want hij moet toch wat, nu alle shows van de Sallandse rockband voor de komende maanden gecanceld zijn door het coronavirus. "We waren net op vakantie geweest, bijgekomen en helemaal klaar om onze afscheidstour te doen. Maar toen liep alles toch even anders", vertelt hij.

De lege agenda vult hij nu met 'schilderen, schilderen, schilderen'. En omdat het toch maar zonde is als de doeken lopen te verstoffen, besloot hij het te online te veilen. Via het Herman Brood Museum kon hij een zaaltje regelen. "Je hebt geen idee hoe dat uitpakt van tevoren, maar er blijken dus nog aardig wat mensen in geïnteresseerd te zijn. Op de vijf doeken die onder de hamer gaan is al een paar honderd euro geboden en daar sta ik wel van te kijken."

Verzoeknummers

Tussen de bedrijven door zorgt een DJ op de achtergrond voor de muziek en kan Erik het zelf ook niet laten een paar verzoeknummers te spelen op zijn gitaar. Wanneer ook een fles wijn wordt opengetrokken is er nauwelijks verschil met een reguliere vrijdagmiddagborrel.

2700 euro

Na twee uur zit de veiling er op en neemt Erik de balans op. Zo'n 2700 euro hebben de schilderijen opgeleverd. Daarvan gaat overigens vijftien procent naar het Rode Kruis, verzekert hij.

Dan nog de hamvraag: zijn er doeken in de as gelegd? Dat bleek niet nodig. Alhoewel: "Ik regel nog wel iets om in de fik te steken, dat komt wel goed", besluit de muzikant.