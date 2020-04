Garagehouder in Borne: "Borrel in coronatijd was ondoordacht"

De eigenaar doet zijn verhaal tegen RTV Oost bij het bedrijf waar vandaag een veilingdag is. Tien vrijwilligers waren daarvoor gisteren auto's aan het schoonmaken. Tijdens het werk ging de muziek aan en dronken ze een borrel. "We hebben ons aan de 1,5-meter-regel gehouden."

Rond half tien was de pret over. Agenten kwamen met meerdere auto's naar het bedrijf toe. "De politie kwam hier aan met een bult lawaai. Daar zijn mensen van geschrokken, één persoon is daarom weggerend." Die persoon werd aangehouden, omdat hij zich niet kon legitimeren. Inmiddels is hij weer vrij.

Niet verantwoord

De politie kwam het 'feestje' op het spoor, nadat iemand een melding had gemaakt. "Ik denk doordat de muziek aan was. Ik snap de reactie, want in deze coronatijd is het niet verantwoord om met meerdere personen bij elkaar te zijn."

Toch deden de eigenaar en zijn vrijwilligers het. "Als je een feest organiseert met voorbedachten rade, is dat asociaal. Als je na werk een borrel doet en je aan de regels houdt, is het niet asociaal. Het was geen bedrijfsborrel, het was geen café. We hebben er niet goed over nagedacht. "

Spijt

De man is flink van het incident geschrokken en het zet hem aan het denken. "Andere mensen houden zich wel aan de regels, maar ik heb er niet genoeg over nagedacht. Spijt is altijd na de zonde, maar ik vind dit verschrikkelijk."

Of de eigenaar een boete of andere straf krijgt, is nog niet bekend. De gemeente bepaalt welke consequenties dit heeft. "Wie zich brandt, moet op de blaren zitten", zegt de autohandelaar.



De gemeente Borne kon nog niet laten weten hoe de zaak wordt afgehandeld.