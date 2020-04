Provincie wil overleg, opkopen stikstofruimte voorlopig nog niet mogelijk

De provincie Overijssel is met andere provincies in overleg hoe de vergunningsregels wat betreft extern salderen eruit moeten zien. Extern salderen is het opkopen van stikstofruimte van agrarische bedrijven om andere (agrarische) projecten mee te realiseren. In Overijssel is dat op dit moment niet mogelijk.

Afgelopen week ontstond er onrust onder agrariërs, nadat bekend werd dat Noord-Brabant boerderijen in Noord-Brabant, Zeeland en Noord-Holland had opgekocht vanwege de stikstofruimte. Bedrijven in bijvoorbeeld de bouw, industrie of landbouw mogen zeventig procent gebruiken voor bijvoorbeeld uitbreiding van een bedrijf. Dit draagt ook bij aan vermindering van de stikstofdepositie in de natuur.

Regels uitwerken

In december 2019 zijn regels hiervoor vastgesteld, maar over het extern salderen bestaat nog onduidelijkheid. De provincie wil die regels verder uitwerken. "Dat willen we zorgvuldig doen, in afstemming met andere provincies en de minister", vertelt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher.

"We willen niet dat agrarische bedrijven massaal worden opgekocht vanwege de stikstofruimte", gaat Ten Bolscher verder. In Overijssel is de landbouw verantwoordelijk voor tien procent van de economie. "Het opkopen mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van het landelijk gebied. Daarom willen we de uitwerking van de regels afstemmen met onze partners in de bouw, industrie, landbouw en natuurorganisaties."

De provincie hoopt op korte termijn met een oplossing te komen.