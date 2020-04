Hardrijders op de bon, beginnend bestuurder met 219 kilometer per uur over A28

Meerdere snelheidsduivels zijn dit weekend bekeurd in Overijssel. Een aantal beginnend bestuurders maakte het wel erg bont, iemand in Zwolle spande de kroon.

Een beginnend bestuurder reed 219 kilometer per uur over de A28, waar 100 kilometer per uur is toegestaan. Het kost hem zijn rijbewijs, waarschijnlijk voor langere tijd.



Bij dezelfde controle werden de rijbewijzen ingenomen van bestuurders die respectievelijk 198 en 171 kilometer per uur reden. Eén van hen betrof een beginnend bestuurder die al eerder aan de kant was gezet met een forse snelheidsoverschrijding.

Bathmen

Bij wegwerkzaamheden op de A1 bij Bathmen, waar op dat moment 90 kilometer per uur gereden mocht worden, reed een beginnend bestuurder 161 kilometer per uur. Het rijbewijs is ingevorderd en de bestuurder krijgt een punt op het rijbewijs.

Giethoorn

Ook in Giethoorn werd gisteren gecontroleerd. Bij een radarcontrole binnen de bebouwde kom reden 135 bestuurders te hard. De hoogst gemeten snelheid betrof 101 kilometer per uur.





Ook tijdens een controle in Zwartsluis werden er tientallen boetes uitgedeeld. Op de N331, buiten de bebouwde kom, werden tachtig bestuurders beboet. De hoogst gemeten snelheid betrof 130 kilometer per uur.