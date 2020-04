Deventer café houdt livestream-disco om geld op te halen voor feest Deventer Ziekenhuis

"Het was eerst de bedoeling om gewoon met de dj's dansmuziek te draaien voor iedereen die thuis zit", legt uitbater Fonz Scheepstra uit. "Maar toen dachten we: laten we er een mooie actie aan koppelen."

Groot feest op De Brink

En die actie houdt in dat het publiek plaatjes kan aanvragen in ruil voor een betaling. Het geld gaat volledig naar een groot feest voor het zorgpersoneel van het Deventer ziekenhuis. Op de eerste avond zat er zo'n zevenhonderd euro in het laatje.

"Als ik zou morgen dromen, zou dat een groot feest op De Brink zijn", vertelt Scheepstra. "Want ik heb het even opgezocht, maar er werken bijna 2500 man daar. Maar een kleinere opzet hier in het café moet ook wel haalbaar zijn", voegt hij er lachend aan toe.

Heroes

Zolang het café nog dicht moet zijn, tot tenminste 28 april, draaien de dj's elk weekend op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar welke nummers worden er nou het meest aangevraagd? "Heroes, van David Bowie komt vaak langs. Maar ook nummers van Bill Withers die onlangs overleed. Maar ons publiek houdt van alle stijlen eigenlijk. Werkelijk alles komt langs", zegt Scheepstra.

Zelf draaien

Overigens heeft de uitbater zelf ook al een duit in het zakje gedaan. "De eerste avond kon ik niet achterblijven, toen heb ik My Hero van de Foo Fighters aangevraagd. Voor 25 euro. Maar daarvoor mocht ik 'm ook zelf draaien", besluit hij lachend.