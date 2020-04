Weer schapen 'professioneel geslacht' in weiland, ditmaal is Deventer Schaapskudde doelwit

Ze is zich rot geschrokken, Marianne Gaspersz van de Deventer Schaapskudde. Toen ze vanochtend bij haar schapen kwam, die net over de IJssel in Wilp staan, zag ze dat er twee op professionele wijze waren geslacht. Anderhalve week geleden gebeurde hetzelfde, toen was het in Olst raak.

"Wie doet zoiets", vraagt Gaspersz zich af. "Ik heb ze gistermiddag bij de ooievaarspaal aan de Wilpsedijk gezet. En toen ik vanochtend rond kwart over 7 terug kwam, waren een ooi en een lammetje geslacht."



Volgens Gaspersz gaat het, net als in Olst, om een professionele slachter. "De ingewanden, het vel en de wol lag er nog. Het vlees is meegenomen. Maar wat hebben ze daar aan. Het gaat om heideschapen, daar zit maar heel weinig vlees aan."



Kippen gestolen

De buurvrouw waar het land aan grenst belde Gaspersz vanochtend, toen de politie al was geweest om de aangifte op te nemen, op dat er ook bij haar iets opmerkelijks was gebeurd. "Er waren tien kippen gestolen. Die stonden gewoon in een afgesloten hok. Zij heeft ook aangifte gedaan toen ze mijn verhaal hoorde."





Gaspersz hoopt dat iemand iets heeft gezien. "Ik denk dat het bij het ochtendgloren is gebeurd. Slachten in het donker lukt bijna niet. Ze stonden op landgoed 't Schol, vlak bij het landhuis over de IJssel. Mensen die iets gezien hebben, kunnen de politie bellen. Hopelijk worden de daders dan opgespoord."