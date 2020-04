Uren wachten voor ijsje of wafel bij Manderveense Aardbei

Om toch nog wat geld te kunnen verdienen ondanks de corona-maatregelen, opende de Manderveense Aardbei een drive-in. Omdat de aardbeien nog niet plukrijp zijn, konden vandaag vanuit de eigen auto ijsjes, wafels en drankjes gekocht worden. En daar werd gretig gebruik van gemaakt.



"En alles volgens de RIVM-richtlijnen", benadrukt Hindriksen. "Mensen stonden netjes op afstand van elkaar en de medewerkers hebben daar ook op toegezien. Dat vinden we heel belangrijk. Geld verdienen is mooi, maar uiteindelijk draait het allemaal om veiligheid."

Hindriksen heeft gisteren proefgedraaid in het bijzijn van een handhaver van de gemeente, om te kijken of het mogelijk was. "Ik kreeg nog een paar tips en dat was een goede voorbereiding."

Topdrukte bij Manderveense Aarbei (Foto: News United / Dennis Nengerman)

De wachtrij was op een gegeven moment twee tot drie uur. "We zijn bijna uitverkocht. Ik ben zelf in het centrum van Manderveen gaan staan om mensen te laten weten dat ze niet meer moeten gaan aansluiten. De wachtrij was een kilometer lang."

Enschede

Ook bij een ijssalon in Enschede was het vanochtend druk. Een rij van ruim honderd mensen stond, netjes op anderhalve meter afstand van elkaar, geduldig te wachten op een ijsje.