Boetes voor jongeren die samen komen in keet in Staphorst en auto in Zwolle

Handhaving in Enschede let goed op de naleving van de regels

In een keet in Staphorst trof de politie vannacht zes jongeren aan.

Ook in Zwolle werd er bekeurd door de politie. Vier jongeren hadden met elkaar afgesproken in een auto.

Handhaving

De politie krijgt ondersteuning van Handhaving. Ook zij zijn deze dagen druk met het controleren op de naleving van de regels. Vandaag controleerde handhaving veel in parken, om te zien of mensen afstand houden en of ze niet samen komen.

"Onze taak is merendeels preventief. Mocht er geen controle zijn, dan loopt het park natuurlijk ontzettend snel vol", laat een handhaver van een team in Enschede weten. "We letten er vooral op of mensen anderhalve meter afstand houden en of er grote groepen zijn.

In Enschede is nog niet beboet. "Er is onlangs wel een bekeuring uitgeschreven bij een vereniging, maar verder worden de regels goed nageleefd."