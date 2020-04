'Oostenrijks slachtoffer ontkent gijzeling door Ruinerwold-verdachten'

Door Annemiek Meijer



Maandag is in Assen de tweede openbare zitting in de zaak, die draait om de boerderij in het Drentse Ruinerwold, waar Van D. en zes van zijn jongste kinderen negen jaar in afzondering leefden volgens Van D.’s eigen geloofsregels. Josef B. - zelf ook afkomstig uit Oostenrijk - verzorgde ze.



Vrijheidsberoving en misbruik

De 67-jarige Van D. en de 59-jarige B. worden verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van alle (inmiddels volwassen) negen kinderen van Van D. in Ruinerwold en de jaren daarvoor in hun toenmalige woonplaatsen Zwartsluis, Hasselt, Staphorst en Meppel, van witwassen en van vrijheidsberoving van de 69-jarige Oostenrijker. Van D. wordt daarnaast verdacht van misbruik van twee van zijn kinderen en mishandeling.



De officieren van justitie schetsten op de eerste zitting in januari een horrorscenario over wat de opgesloten kinderen jarenlang moesten doorstaan. Ze werden soms opgesloten of kregen dagenlang geen eten als Van D. meende dat er een slechte geest in ze zat. Dan moesten ze in afzondering bidden of elkaar straffen.



'Ontlastende verklaringen'

Ook in de 69-jarige Oostenrijker, die in het verleden een bedrijfje had met Gerrit Jan van D., zat volgens de zelfbenoemd aartsvader een slechte geest. De man verbleef bij het gezin toen het voor 2010 in Meppel woonde. Uit Van D.’s dagboeken en verklaringen van de oudste vier kinderen zou blijken dat de Oostenrijker door Van D. is gegijzeld en mishandeld en dat Josef B. hem hielp.



“Inmiddels zijn ook de verklaringen die de man zelf bij de Oostenrijkse politie heeft afgelegd vrijgegeven en hij ontkent dat dit alles is gebeurd”, aldus Moszkowicz. Niet alleen de 69-jarige man, maar ook zijn zoon is in Oostenrijk politie gehoord. “Hun verklaringen zijn zeer ontlastend voor mijn cliënt, ook ten aanzien van het witwassen.”



Toen de politie op 14 oktober de boerderij binnenviel, werd daar 97.000 euro contant geld gevonden. Het OM gaat uit van witwassen, omdat de herkomst ervan onduidelijk is. Moszkowicz: “Dat wordt ontkracht door de verklaringen van de Oostenrijkse mannen. Het geld is legaal verdiend met het maken en verkopen van meubels in Oostenrijk. Er werden regelmatig bedragen overgemaakt op een Nederlandse rekening en hier door mijn cliënt gepind.”



Zitting via Skype

Net als tijdens de vorige zitting gaat de advocaat maandag de Asser rechtbank vragen om B. vrij te laten. Dat dit gaat gebeuren, lijkt niet waarschijnlijk. B. moet, net als Van D., nog voor observatie naar het Pieter Baan Centrum. Van D. wordt bovendien neurologisch onderzocht om te kijken of hij wel verhoord en berecht kan worden. Hij kan door een hersenbloeding een paar jaar terug niet meer praten.



Advocaat Robert Snorn, die hem bijstaat, wil voor de zitting van maandag niks kwijt. Beide advocaten doen dan hun zegje via een Skypeverbinding, de verdachten zijn er niet bij. Vanwege de coronacrisis houdt de rechtbank een digitale zitting.



Het Openbaar Ministerie wil van tevoren niks over de zaak kwijt.