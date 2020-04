Vaarverbod dreigt voor Giethoorn: "Het was minder druk, maar we willen niet uitnodigend zijn"

Ondanks dat het een stuk rustiger was in Giethoorn dan normaal, dreigt er toch een vaarverbod voor het dorp. "Het was vele malen minder druk, maar we zitten in een crisistijd. We willen niet uitnodigend zijn", licht burgemeester Rob Bats van gemeente Steenwijkerland toe.

Bewoners van Giethoorn hadden het nog nooit meegemaakt: slechts een enkeling waagde zich in het dorp voor een wandeling of fietstocht. Ook voeren er maar een paar bootjes in de grachten. Normaal gesproken trekt het dorp duizenden toeristen op mooie zomerse dagen.

Te druk

Toch was het nog te druk volgens de burgemeester. Zo werden er wat boten verhuurd, terwijl organisatie Giethoorn Onderneemt verhuurders opriep dit weekend geen bootjes te verhuren.

Bats vertelt: "We maken een inschatting en vragen ons af wat wenselijk is in deze tijd. Uiteraard was het een stuk minder druk dan normaal, maar vandaag kon het lijken alsof we te maken hadden met een griep in vakantietijd. Het is crisis."

En dus wil de burgemeester op basis van de noodverordening een vaarverbod afkondigen voor het paasweekend door voorzitter Peter Snijders van de Veiligheidsregio IJsselland. "De basis is dat mensen thuis blijven. Dat willen wij ook, we willen niet uitnodigend zijn."

Vaarverbod

Of het vaarverbod ook voor andere dorpen in de kop van Overijssel gaat gelden, is nog niet bekend. Morgen overleggen alle betrokkenen hierover.