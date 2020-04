Zeg dag tegen corona! RTV Oost vliegt vandaag met drone over Hellendoorn

RTV Oost vliegt elke dag met een drone over een dorp in Overijssel om steunbetuigingen in de coronacrisis te filmen. Vandaag is het de beurt aan Hellendoorn. Wil jij jouw steun betuigen? Meld dan jouw idee aan! We vliegen dinsdag tussen negen en twaalf uur ‘s ochtends over Hellendoorn. Let op! Het gaat enkel om het dorp, niet de gemeente.

Met de drone filmen we mensen die een boodschap hebben voor familie, vrienden of hulpverleners. Maak een mooie tekening met stoepkrijt, schrijf een boodschap in een weiland, voetbalveld of park voor alle thuiswerkende mensen of doe een dansje om zorgverleners op te vrolijken in deze drukke tijden. Je kan ook zwaaien en applaudisseren, zolang het goed te zien is vanuit de lucht.

Anderhalve meter

In alle enthousiasme wordt er nog wel eens vergeten dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden. Heb je een initiatief met de hele buurt, je collega’s of vrienden? Top! Maar blijf afstand houden van elkaar. Dat geldt ook voor kinderen.

Overspoeld!

Door de grote hoeveelheid aanmeldingen kunnen we helaas niet beloven dat we bij iedereen langskomen, daar vragen we jullie begrip voor. Maar om toch alle creatieve steunbetuigingen te laten zien, vragen wij om foto’s en video’s van je actie naar drone@rtvoost.nl te sturen.

Wat moet je doen om jouw actie aan te melden? Mail naar drone@rtvoost.nl of vul het onderstaand formulier in. Als je een mail stuurt: geef daarin aan wat, voor wie, wanneer en waar je dat gaat doen. Stuur ook contactgegevens mee, zodat we je eventueel kunnen bellen.

De vlucht van vandaag zal na 18:00 uur te zien zijn op onze website en in de app.