Werken met coating legervoertuigen kan gezondheidsschade veroorzaken bij werknemers Defensie

Werknemers van Defensie die op zogenoemde POMS-locaties tussen 1987 en 2006 legervoertuigen conserveerden met het aanbrengen van een speciale coating, genaamd CARC, liepen een fors gezondheidsrisico. Dat meldt het RIVM naar aanleiding van een aanvullend onderzoek naar Defensiewerkplaatsen waar ook met Chroom-6 werd gewerkt. Dat was onder meer het geval op een voormalige POMS-locatie in Vriezenveen.

Werknemers van Defensie op de zogenoemde Prepositioned Organizational Materiel Storage-locaties (POMS) zijn tijdens onderhoudswerk aan legervoertuigen blootgesteld aan Chroom-6. Dat is een gevaarlijke stof die in verf zit die onder meer op legervoertuigen is aangebracht. Het leidde tot gezondheidsproblemen en ernstige ziektegevallen, waaronder diverse vormen van kanker. Het RIVM brengt in kaart welke ziektegevallen terug te voeren zijn op werken met Chroom-6. Dit met het oog op schadeclaims van defensiepersoneel dat ziek is geworden.

Strottenhoofdkanker

Met ingang van vandaag is aan de lijst van ziekten die het gevolg zijn van werken met Chroom-6, en dus in aanmerking komen voor schadevergoeding, ook strottenhoofdkanker toegevoegd, meldt het RIVM.

In het onderzoek naar Chroom-6 heeft het RIVM verder het conserveringsmiddel CARC, dat aanvullend als extra beschermende coating op de legervoertuigen werd gespoten, aangemerkt als ziekteverwekkend. Het middel, Chemical Agent Resistant Coating (CARD), heeft net als Chroom-6 mogelijk geleid tot gezondheidsschade bij het personeel dat ermee werkte. Dat is het gevolg van de schadelijke stof HDI, hexamethyleen di-isocyanaat, in de coating.

Risico op klachten na inademing en huidcontact

Via inademing en huidcontact kan contact met HDI leiden tot astma, neus- en oogslijmvliesontsteking, contacteczeem en de longaandoening hypersensitivity pneumonitis. Er zijn geen aanwijzingen dat HDI kankerverwekkend is. De kans om ziek te worden na contact met HDI is groter als een werknemer er meer, vaker of langer contact mee heeft gehad.

De werknemers die de CARC-laag op het materieel spoten, ademden de stof in tijdens het spuiten en ook hun huid kwam ermee in contact. Werknemers die de verf opbrachten met rollers en kwasten kwamen er in mindere mate direct mee in contact. Dat geldt ook voor werknemers die geverfde oppervlakten bewerkten. Bijvoorbeeld door schuren, stralen en lassen. Ook werknemers die het spuitwerk moesten controleren kunnen er indirect contact mee hebben gehad.

Stof na jaren niet meer in lichaam aan te tonen

De ziekteverschijnselen traden binnen een jaar na contact met de stof op. Werknemers kunnen nu niet meer ziek worden door eerder contact met HDI op de POMS-locaties. Het is jaren later niet meer mogelijk om contact met HDI uit CARC tijdens de POMS-periode betrouwbaar in het lichaam aan te tonen. Een negatieve testuitslag wil niet zeggen dat de gezondheidsschade niet door HDI is veroorzaakt.

Net als voor de slachtoffers van de stof Chroom-6 wordt voor mensen die ziek zijn geworden door de blootstelling een compensatieregeling in het leven geroepen, zo laat staatssecretaris Barbara Visser van Defensie aan de Tweede Kamer weten.