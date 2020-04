Geen verbinding met verdachte Josef B.: zitting Ruinerwold vertraagd

De digitale zitting in de zaak Ruinerwold bij de rechtbank in Assen was vanochtend nog niet begonnen of hij lag alweer stil. Er bleek geen verbinding te zijn met de gevangenis in Zutphen, waar verdachte Josef B. (59) de zitting wilde volgen. De rechtbank wist daar niet van.

De rechtbank kijkt vandaag naar de stand van het onderzoek in de zaak, die draait om vader Gerrit Jan van D. (67). Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn negen kinderen vanaf eind jaren ’80 heeft gegijzeld. De laatste negen jaar zat hij met zijn zes jongste kinderen in een boerderij aan de rand van het Drentse plaatsje Ruinerwold.



Van D. hangt een zelfbedacht geloof aan en legde dat ook op aan zijn kinderen. Hij wordt verdacht van mishandeling van zijn kinderen en van seksueel misbruik van twee van hen. Daarnaast wordt hij van witwassen en van gijzeling van een ex-zakenpartner uit Oostenrijk verdacht.



Klusjesman wil zaak volgen

Josef B., de klusjesman van het gezin, wordt ervan verdacht dat hij Van D. heeft geholpen bij de vrijheidsberoving van zijn kinderen, de Oostenrijker en bij het witwassen. Zijn advocaat Yehudi Moszkowicz, die inbelde via Skype, zei aan het begin van de zitting dat zijn cliënt in de gevangenis klaar zat om de zaak te volgen. "Er is een verbinding via telehoren geregeld, zodat hij de zaak kan volgen."



De rechtbank ging er vanuit dat B. de zaak niet wilde volgen, omdat hij een zogenoemde afstandsverklaring had getekend. Daarmee geven gedetineerden aan dat ze niet bij de zitting willen zijn. Dat had in dit geval ook niet gekund vanwege de coronamaatregelen.



Zitting onderbroken

De officieren van justitie wisten wel dat B. klaar zat en gaven de rechters een telefoonnummer, waarop ze konden inbellen met de gevangenis. Daarop werd de zitting voor onbepaalde tijd onderbroken. Zowel Moszkowicz als een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zeggen niet te weten hoe het mis heeft kunnen gaan.



In de zittingszaal zitten alleen de drie rechters, hun griffier en de twee officieren van justitie. De advocaten en journalisten volgen de zitting op afstand via Skype.