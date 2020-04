Yogadocent Annelien uit Almelo door coronacrisis met handen in het haar

Annelien (midden) in betere tijden in haar yogastudio (Foto: YogaYuga)

Het is bijna grappig, als het niet zo dramatisch was. Yogadocente Annelien Brunink uit Almelo, die in het dagelijks leven haar cliënten leert om 'los te laten' en te 'accepteren wat er is', moet nu zelf rustig en zen blijven. En dat terwijl ze haar onderneming, die ze de afgelopen acht jaar heeft opgebouwd, bijna door de vingers ziet glippen door de coronacrisis.

"Het is een drama," verzucht Annelien, terwijl ze in haar yogaschool Yuyoga aan de Prinsenstraat in Almelo alles klaar zet om een video voor vaste klanten op te nemen. "Dit jaar kon ik eindelijk mijn eigen broek op houden met de zaak en dan gebeurt er dit." Sinds eind maart heeft ze de deuren gesloten en is een deel van haar klantenkring afgehaakt.

En voor de tegemoetkoming voor ondernemers van de overheid komt ze waarschijnlijk niet in aanmerking, omdat er allerlei haken en ogen aan zitten. "Sowieso hebben yogascholen een wirwar aan SBI-codes van de Kamer van Koophandel gekregen. Ze dachten toen dat het niet zo belangrijk was welke code een onderneming kreeg, maar dat blijkt nu dus wel anders te zitten."

Wat zijn SBI-codes? Elk bedrijf krijgt bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De Standaard Bedrijfsindeling. De SBI-code bestaat uit vier of vijf cijfers. Op deze website van de overheid kun je zien welke bedrijven (welke codes) recht hebben op tegemoetkoming. Per 15 april worden er opnieuw bedrijfscodes aan toegevoegd, vermoedelijk ook de code van Annelien.

Yogascholen in Nederland zijn inmiddels een petitie gestart en zijn via de Tweede Kamer nu zo ver dat sommige codes toch worden toegevoegd. Maar als Annelien qua code toch recht heeft op de tegemoetkoming, is ze er nog niet. "Ik moet ook nog aantonen dat ik in drie maanden tijd vierduizend euro aan vaste lasten heb. Maar ik kom op 3.700 euro, dus het kan dat ik driehonderd euro in drie maanden tekort kom voor een tegemoetkoming."

Reguliere sportscholen

Ook de reguliere sportscholen in Overijssel zitten al weken op slot. Maar over het algemeen hebben die wél recht op de tegemoetkoming van de overheid. Maar dat wil niet zeggen dat er geen effecten zijn, zegt Henk Uiterweerd van USA Sport & Healthclub in Haaksbergen. "We hebben wel vet op de botten, maar het is zuur dat je dat nu ziet verdampen. Het is nu een kwestie van het hoofd boven water houden."

Door het abonnementsgeld te halveren hoopt Henk klanten aan zich te binden. Bij ProFit Gym in Dalfsen (en nog vijf vestigingen in bijvoorbeeld Zwolle en Hardenberg) gaan ze nog verder. Voor leden wordt het abonnement gepauzeerd tot de heropening. En er worden ook hier veel online lessen aangeboden, aldus Laura Oldeweend: "Zodat je toch een sh'boom of bodypumples kunt volgen."

Helpen bij ziekenhuis

Annelien hoopt dat er gauw goed nieuws komt, maar voor de tussentijd heeft ze al wel een plan gemaakt. "Ik zag dat ze bij het ziekenhuis hier in Almelo mensen met een niet medische achtergrond zochten om te helpen. Ik heb direct gesolliciteerd. Want dan kan ik in deze tijd toch mijn steentje bijdragen én dan heb ik tenminste een inkomen." En tot die tijd is het vooral in praktijk brengen wat ze haar leerlingen altijd leert: "Maak je geen zorgen over de toekomst, leef in het nu."