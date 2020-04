Man die agente in Almelo bespuugde na coronamaatregelen moet zes weken zitten

De forse straf voor de Almeloër is regelrecht het gevolg van het overtreden van coronamaatregelen op ernstige wijze. Volgens de officier van justitie is het bespugen en bedreigen met corona van hulpverleners iets wat niet te tolereren is. "We hebben deze mensen op dit moment keihard nodig."

Het Openbaar Ministerie brengt deze zaken zo snel mogelijk voor de rechter en eist hoge straffen tegen verdachten. "Van deze zaken moet een afschrikkende werking uitgaan!"

Geen mishandeling

De politierechter noemt het bespugen van de agente in Almelo geen mishandeling omdat de politievrouw de klodder spuug wist te ontwijken. De Almeloër die dronken was en een deur bij Humanitas had vernield, was zich wel bewust van de coronamaatregelen. Want op het moment dat de agente de man apart nam om hem te sussen, riep hij luidkeels "Fuck Rutte" en "Fuck Corona" om vervolgens een flinke klodder spuug in de richting van de agente te spuwen.

Tijdens de behandeling van de zaak werd duidelijk dat de man een alcoholprobleem heeft. Dat drank meer kapot maakt dan hem lief is ervaart de Almeloër met grote regelmaat. Zo is hij kort voor zijn aanhouding uit een instelling gezet. Op de avond van zijn aanhouding had hij zeker zes halve liters bier gedronken. Daarnaast had hij zijn medicijnen niet ingenomen.

Psychische problemen

De advocate wees de rechter op uitspraken waarin lagere straffen waren opgelegd. Zij vond de strafeis veel te hoog, zeker omdat de man psychische problemen heeft. "Hij zegt het zelf ook, dan schreeuw ik het uit van frustratie."

Voor de politierechter was dat geen excuus. "Meneer heeft zichzelf in die situatie gebracht door te drinken en zijn medicijnen niet te nemen."

De strafzaak tegen de Almeloër is via een videoverbinding behandeld. De verdachte was daar zelf niet bij aanwezig, want hij had geen zin om mee te werken. De man zit al sinds het incident vast en blijft achter de tralies totdat zijn straf erop zit.



Agente wil geen schadevergoeding

Voor de agente was het incident geen aanleiding om een schadevergoeding te vragen. Ze gaf aan dat het wel indruk op haar gemaakt heeft en dat het haar onzeker had gemaakt. De vraag of ze misschien besmet was geraakt hield haar wel bezig.

Op dit moment is er een noodwet in de maak om verdachten die fysiek optreden tegen hulpverleners verplicht te laten onderzoeken op een mogelijke besmetting. De wet moet nog door het parlement goedgekeurd worden.