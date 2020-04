Rouveense misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink (64) overleden

De in Rouveen geboren misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink is vanochtend overleden. De crime-auteur was al geruime tijd ziek. Op zijn website misdaadjounalist.nl staat een reactie van dochter Anna te lezen: "Hoewel dit groot verdriet met zich meebrengt, is hij rustig gestorven. Hij heeft afscheid van ons, zijn gezin, kunnen nemen zoals hij dat wilde. Het is goed zo."

Korterink zat bijna 50 jaar in het vak. Hij woonde nog steeds in de buurt van Zwolle. Een groot deel van zijn tijd spendeerde hij aan het schrijven over misdaad. Zijn stukken verschenen bij Nieuwe Revu, Panorama en op zijn eigen website. Verder publiceerde hij talloze misdaadboeken.

Publicaties

Korterink begon zijn carrière bij de Zwolsche Courant. Zijn eerste grote verhaal was over een bizarre moord in Schuinesloot. Later werd hij redactielid bij Peter R. de Vries. Vorig jaar kwam hij nog volop zelf in het nieuws, na publicatie van zijn boek 'De Holleeders'. Een ex-vriendin van de veroordeelde crimineel Willem Holleeder wilde (tevergeefs) dat het boek uit de handel werd genomen, omdat ze een 'schijthoer' werd genoemd.

Ook publiceerde hij een omstreden scenario over de viervoudige moord in Enschede. Volgens hem zou dat een wraakactie zijn geweest van een Mexicaanse dame.

Raadselachtig

Hoewel Korterink zelf de term misdaadjournalist hanteerde, was hij 'eigenlijk helemaal niet zo van de georganiseerde misdaad'. Vaak liet hij weten: "Ik vind een raadselachtige moord veel interessanter. En dan vooral het psychologische aspect ervan."

Vanochtend vroeg blies hij zijn laatste adem uit. 'Het is hard sterven als de lente valt', is de kop boven de bekendmaking. Zijn website blijft gevuld worden. Onder meer zijn dochter blijft daar stukken publiceren. Korterink is 64 jaar geworden.