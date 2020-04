Overijssel noteert eerste officiële warme dag van dit jaar, 21.6 graden bij Vollenhove!

Overijssel begroet vandaag de eerste officiële warme dag van dit jaar. De weerstations in Twente en Heino noteerden begin van de middag respectievelijk een temperatuur van 21.1 en 20.5 graden Celsius. Topper op de provinciegrens met Flevoland is Marknesse/Vollenhove met 21.6 graden Celsius.

De thermometer op het landelijk weerstation in De Bilt tikte vanmiddag om 13.00 uur exact 20.0 graden aan, waarmee 6 april officieel uitgeroepen kon worden tot de eerste warme dag van 2020. Dat is elf dagen eerder dan gemiddeld in voorjaar het geval is. Het warmst werd het tot dusver in Gilze-Rijen met 21.5 graden.

Vorig jaar één dag later

Vorig jaar was 7 april tot de eerste officiële warme dag en ook in 2018 kwam het op 7 april tot de eerste twintiger in De Bilt. Gemiddeld is de eerste officiële warme dag op 17 april. In 2017 noteerde De Bilt overigens al op 30 maart de eerste twintiger.



Het record van de eerste warme dag is 17 maart. Dat was het geval in 1961 en 1990. In 1983 moest er het langst gewacht worden op de eerste warme dag. Pas op 31 mei werd een temperatuur van 22.8 graden genoteerd.



Vorige officiële warme dag 176 dagen geleden

De laatste keer dat de thermometer in De Bilt 20 graden aanwees, is alweer 176 dagen geleden. Dat was op 13 oktober 2019. Het werd toen 22.0 graden.



Een gemiddeld jaar telt in De Bilt 85 warme dagen. Dit aantal loopt deze eeuw steeds verder op en de grens van 100 officiële warme dagen in een jaar wordt steeds vaker gehaald. Sinds 1901 is dit tien keer gelukt, waarvan maar liefst zes keer deze eeuw.



In 2018 kwam het tot een recordhoeveelheid van 132 officiële warme dagen in De Bilt. Het laagste aantal twintigers werd in 1907 genoteerd: slechts 40 officiële warme dagen.