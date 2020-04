De Eethoek brengt maaltijden voor minima nu aan huis: "Ze hebben het harder nodig dan ooit"

"Onze doelgroep heeft het nu harder nodig dan ooit", zegt Van Baaren, terwijl ze pasta met gehaktballetjes overschept in plastic bakjes. "Je merkt dat er veel onzekerheid bij de mensen is, vooral bij mensen die werken via een uitzendbureau. En ik denk dat er straks nog veel meer op ons af komt."

Zonder vrijwilligers

Dankzij Overijssel in Actie kan De Eethoek sinds januari gebruik maken van de professionele keuken in wijkcentrum 't Dok in de noordelijke binnenstad van Almelo. Daar is ook ruimte om samen te eten. Maar nu oogt de eetzaal kaal en ongezellig. Het koken gaat wel gewoon door, al is het behelpen zonder de vaste vrijwilligers. Alleen vrijwilliger en bestuurslid Maureen van der Wel assisteert vandaag in de keuken.

Zorgen om de auto

Van der Wel gaat straks met eigen auto een deel van de maaltijden rondbrengen. De Eethoek beschikt wel over een gesponsorde lease-auto maar de kosten daarvan lopen door het bezorgen op. "En we moeten met die auto ook nog ons eten overal vandaan halen", verzucht Van Baaren. Ze hoopt dat de sponsoren niet afhaken en dat er, als deze corona-crisis eenmaal voorbij is, ook nog hulp is van ondernemers.

De Kleedhoek is dicht

Ook De Kleedhoek aan de Schuttenstraat moest dicht. Mensen konden hier gratis kleding halen maar omdat het hier lastig is om voldoende afstand te bewaren, bleek open houden geen optie. Van Baaren: "Maar in noodgevallen kunnen we altijd nog helpen, hoor."

Eenzaamheid en verveling

Van der Wel rijdt intussen door de wijk Goossenmaat. De maaltijden worden in dank aanvaard. "Maar we missen de gezelligheid van het samen eten", zegt een van de gasten. Ook hier dreigen vereenzaming en verveling toe te slaan.