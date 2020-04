Songs for Freedom: lied No Wow krijgt ineens dubbele lading

De Nederlands/Duitse band bestaat uit Stella Polaris (zang/gitaar) Niko Dolle (gitaar) en Thomas Mestriner uit Buurse (drums). No Wow is rauw, fuzzy, met lichtelijk sensuele knipogen richting de Grunge en Elektronica.

Liefdesbrief

De oorsprong van de band ligt op de popacademie ArtEZ in Enschede. Het drietal zat bij elkaar in de klas. “Er lag ineens een liefdesbrief bij mij op de mat”, vertelt Mestriner. “Die bleek afkomstig te zijn van Stella en Niko. Ik dacht eerst dat het een grap was tot ik erachter kwam dat ze met een serieus project bezig waren.”

Het nummer ‘The Privileged Ones’ gaat over de jonge generatie, Generation Y, geboren tussen 1980 en 1994. Door de uitbraak van het coronavirus heeft de tekst een dubbele lading gekregen.

Vrijheid

No Wow: “Nu de pandemie ook in Europa is beland zijn wij voor het eerst in aanraking gekomen met wat het betekent om beperkt te zijn in je vrijheid. De gedachte niet vrij te zijn is tot nu toe voor onze generatie moeilijk te bevatten. Wij hebben ervoor gekozen om in onze song geen oorlogsverhaal te verwerken, maar de vraag naar vrijheid en de emoties achter de verhalen naar het heden te trekken en vertalen.”

“We komen allemaal uit gezinnen waar van alles mogelijk is. We mochten kiezen welke studie we wilden doen, maar ook denken en zeggen wat wij willen; zonder angst of onderdrukking. Een generatie die vaak als lui, beschouwd wordt, die ‘te jong’ is om de wereld te snappen en meningen te hebben. Wij hebben privilege’s.”



Songs of Freedom is een project waarbij vier Overijsselse talentvolle bands een song hebben geschreven ter ere van 75 jaar bevrijding. Het is een samenwerkingsverband tussen de Overijsselse poppodia, het Bevrijdingsfestival Overijssel, het Poppunt Overijssel en RTV Oost. Bij de songs zijn speciale videoclips gemaakt op plaatsen die een link hebben met de Tweede Wereldoorlog. De clip van No Wow is opgenomen bij Ron Besten in Haarle die een deel van zijn bedrijfshal heeft ingericht als oorlogsmuseum. Lauringer, Darkdays en Boogie Monster zijn de andere drie bands die aan het project deelnemen.