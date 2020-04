Jarenlange celstraffen voor grootschalige btw-carrousselfraude

Het zestal is schuldig aan valsheid in geschrifte, belastingfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Tussen 2011 en 2014 hebben ze vooral enorme partijen elektronica zoals Playstations en iPhones verhandeld tussen hun internationale bedrijfjes. Door daarbij of juist geen belasting te betalen, of niet-betaalde btw terug te vragen wist de 'criminele organisatie' voor honderden miljoenen aan euro's door Europa te pompen. Daarbij werd volop gebruik gemaakt van 'katvangers', mensen die op papier eigenaar waren van een BV maar die vaak niet of nauwelijks door hadden waarvoor ze werden misbruikt.

Justitie deed 8 jaar onderzoek naar de fraude

De zaak werd in januari en februari voor de Almelose rechtbank behandeld en heeft justitie acht jaar onderzoek gekost. Gepensioneerd Officier van Justitie Wim Bollen is vanaf eind 2011 bezig geweest met het 'buitengewoon ingewikkelde' onderzoek naar de zogeheten 'Carrousselfraude'. Hij vertelde: "Er wordt vaak gezegd dat dit soort vormen van misdrijf slachtofferloos zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Er gaan grote bedragen uit de schatkist naar dit soort criminele organisaties. In dit geval gaat het om tenminste twintig miljoen die de Nederlandse Staat is misgelopen. We hebben in dit onderzoek samengewerkt met Duitsland, Polen en Tsjechië. We weten dat de Duitse schatkist meer dan tachtig miljoen is tekort gekomen".

Forse straffen voor Overijsselaars

De rechtbank heeft forse straffen uitgedeeld. Zo is de 62-jarige Nico H. uit Enschede veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden cel, dat was ook de eis. Hij was actief als systeembouwer, leverde de 'ploffer en buffers' (zeg maar de BV'tjes) en stond in nauw contact met de katvangers. Hij is eerder veroordeeld voor fraude. De man mag een eventueel hoger beroep niet in vrijheid afwachten.



Een andere Overijsselaar, de 77-jarige Van der M. uit Almelo, komt er milder vanaf. Hij werd door het Openbaar Ministerie ook verdacht van 'systeembouwen', maar de rechtbank heeft de vroegere boekhouder daarvan vrijgesproken. In het dossier blijkt onvoldoende dat hij deelnam aan de criminele organisatie en weet had van de carrousselfraude. De man was voornamelijk een ‘katvanger’ voor de BV’s waar verdachte H. uit Enschede de feitelijke leiding had. Wel is de man schuldig bevonden aan belastingfraude en is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 240 uur.

De vier andere mededaders, uit andere delen van het land, moeten tot maximaal vijf jaar de cel in.