Verdachten Ruinerwold blijven in cel, kinderen eind juni gehoord

Door Annemiek Meijer

Advocaat Yehudi Moszkowicz had de rechter gevraagd zijn cliënt Josef B. (59) na een half jaar voorarrest vrij te laten. Volgens hem is er geen reden meer om de man langer vast te houden en loopt hij in de gevangenis een groot risico om het coronavirus op te lopen, omdat mensen daar geen anderhalve meter afstand kunnen bewaren.



‘Besmettingsrisico binnen en buiten even groot’

Volgens de rechtbank is het risico op besmetting binnen en buiten de gevangenis even groot. Ook het feit dat de gemeente De Wolden B. dwangsommen heeft opgelegd, omdat hij de boerderij, waarin Gerrit Jan van D. negen jaar met zes van zijn kinderen in afzondering leefde, illegaal heeft verbouwd, is voor de rechtbank geen reden hem vrij te laten.



De gemeente wil dat B. de boerderij terugbrengt in originele staat. Inmiddels is het bedrag aan dwangsommen volgens Moszkowicz opgelopen tot 50.000 euro en heeft hij ook voor duizenden euro’s huurachterstanden bij verschillende panden. Maar omdat hij vastzit kan hij niks betalen en ook niks doen in de boerderij. De rechtbank liet weten begrip te hebben voor zijn problemen, maar vindt de zaak te ernstig om hem daarvoor vrij te laten.



Wachten op overplaatsing naar Pieter Baan Centrum

Advocaat Robert Snorn had niet om vrijlating van zijn cliënt Gerrit Jan van D. (67), die nog altijd in het Schevenings gevangenisziekenhuis ligt, gevraagd. Hij en B. wachten op overplaatsing naar het Pieter Baan Centrum (PBC) voor een wekenlange observatie. Maar vanwege het coronavirus is het nog onduidelijk wanneer ze erheen gaan.



Beide mannen worden onder meer verdacht van gijzeling van alle negen kinderen van Van D. sinds eind jaren ’80. Gerrit Jan van D. zonderde ze af van de buitenwereld en dwong ze te leven volgens een zelfbedacht geloof. Dat gebeurde in Hasselt, Zwartsluis, Staphorst en Meppel. De oudste drie kinderen ontvluchtten het gezin. Vanaf 2010 woonde hij met de jongste zes in Ruinerwold. B. is aanhanger van zijn geloof en verzorgde het gezin.



Kinderen opnieuw verhoord

De rechtbank bepaalde dat een ontwikkelingspsycholoog onderzoek moet doen naar wat de jarenlange afzondering van de maatschappij – bij de jongste zes kinderen vanaf hun geboorte – voor invloed op hen heeft gehad. De zes worden eind juni en begin juli bovendien gehoord bij de rechter-commissaris van de Asser rechtbank. Dat gebeurt op verzoek van Moszkowicz, die de kinderen zelf graag vragen wil stellen. De rechtbank benadrukte dat rekening wordt gehouden met hun kwetsbaarheid.



Op 2 juli is de volgende zitting. De zaak wordt ook dan nog niet inhoudelijk behandeld.