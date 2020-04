Onderzoek RTV Oost: Overijsselaar houdt coronamaatregelen ook na 28 april vol

Als de coronamaatregelen ook na 28 april blijven bestaan, denkt een meerderheid van de inwoners van Overijssel dat vol te kunnen houden. In Friesland, Groningen en Drenthe is sprake van een vergelijkbaar beeld. Maar dat wil niet zeggen dat het makkelijk is: vooral sociale contacten worden zeer gemist deze weken. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Kien in samenwerking met de vier noordelijke regionale omroepen.

In de vier noordelijke provincies denkt acht procent van de ondervraagden een verlenging van de maatregelen juist niet vol te houden. Bijna tien procent staat neutraal tegenover een verlenging, terwijl zo'n 81 procent van de ondervraagden een verlenging wel aan kan.

In Overijssel zijn die percentages nagenoeg gelijk. Ruim tachtig procent van de ondervraagden in onze provincie zegt een verlenging van de maatregelen vol te kunnen houden als het echt moet.

Meer financiële zorgen

Het onderzoek dat RTV Oost, Omrop Fryslân. RTV Drenthe en RTV Noord onder inwoners van zestien jaar en ouder hebben uitgevoerd, laat zien dat de maatregelen van de regering impact hebben op huishoudens in Noord en Oost-Nederland. Zo maakt ruim een derde van de ondervraagden in de vier provincies zich meer zorgen over zijn of haar financiële situatie dan voor de coronacrisis.

Wat opvalt is dat geldzorgen in de vier provincies het meest spelen in Overijssel. Uit het onderzoek wordt ook duidelijk dat mensen het lastig vinden om thuis te moeten zitten: in Overijssel heeft bijna de helft van de ondervraagden daar moeite mee. Is die tegenzin dan ook van invloed op de sfeer in huis? Dat valt reuze mee, blijkt uit de antwoorden van de deelnemers aan het onderzoek. Slechts zes procent van de Overijsselse deelnemers aan het onderzoek merkt dat het thuis minder gezellig is geworden.

Thuisonderwijs

Naast zorgen over geld, baanzekerheid of oudere familieleden krijgen mensen deze weken ook te maken met fenomenen als thuiswerken en thuisonderwijs. Vaders en moeders die met de beste wil van de wereld hun kinderen proberen te helpen. Ruim een derde van de ondervraagden vindt het lastig om het eigen werk te combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen.

Veel mensen houden zich aan de oproep van de regering om zo min mogelijk hun huis uit te gaan. In de vier noordelijke provincies zit ruim 77 procent van de mensen het grootste gedeelte van de dag thuis. Iets meer dan 43 procent van de ondervraagden werkt ook thuis.

Stil sociaal leven

Overijssel telt relatief de meeste thuisblijvers: iets meer dan 79 procent van de deelnemers uit Overijssel zit bijna de hele dag thuis. Sociale contacten worden flink gemist, ook in onze provincie. Bijna driekwart van de ondervraagden in Overijssel vindt het lastig dat het sociale leven zo goed als stil is komen te liggen. Dat is aanmerkelijk hoger dan in Drenthe, Groningen en Friesland.

Zorgen zijn er genoeg in de vier noordelijke provincies van Nederland. Wie een lijstje maakt, vindt daar ouders als eerste bron van zorg voor veel mensen die meededen aan het onderzoek. Ook de eigen partner scoort hoog, net als kinderen en eigen familieleden en vrienden. Zelfs schoonmoeder wordt links en rechts nog genoemd.

