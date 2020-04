Soepje op uw stoepje: Haaksbergse zussen in bres voor senioren

Ze wilden graag wat doen voor de senioren in hun woonplaats Haaksbergen. "Een kaartje schilderen, een brief schrijven. Maar dat wordt al meer gedaan", aldus Fleur Terhürne. "Toen we het erover hadden, kwamen we uiteindelijk op dit idee uit."



De twee zussen hebben hun actie al aangekondigd op social media, maar ze laten ook kaarten drukken. "Die gaan we de komende week verspreiden bij de senioreninstellingen hier in Haaksbergen."

Versterking

Ze hebben nog geen idee wat ze kunnen verwachten en of ze het met z'n tweetjes überhaupt wel kunnen bolwerken. "Maar we hebben versterking achter de hand." Moeder Stefanie en oma Wil (69) hebben al aangeboden te helpen als de nood aan de man komt.

"Oma behoort inderdaad tot de risicogroep, maar zij kan de soep uiteraard gewoon buiten voor ons klaarzetten, zodat wij die dan kunnen rondbrengen."

Drie soorten soep

Groenten-, tomaten- en kippensoep staat er op het menu. "We betalen dit geheel uit eigen zak, maar hopen natuurlijk wel op donaties."

"De plastic emmertjes hebben we in ieder geval alvast cadeau gekregen van een plasticfabrikant hier in Haaksbergen. Bij succes willen we er eventueel een wekelijkse actie van maken."