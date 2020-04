Camping Mooi Delden wil einde aan 'lockdown' Twentse campings

"Wij maken ons echt boos over de rechtsongelijkheid", zegt Petra Beumer van Mooi Delden. Ze heeft een brandbrief gestuurd naar gemeentelijke en provinciale bestuurders in de hoop dat zij de veiligheidsregio op andere gedachten kunnen brengen.

De strengere kampeerregels in Twente golden tot en met vandaag, maar zijn vorige week door Veiligheidsregio Twente verlengd tot en met 28 april. Beumer heeft begrip voor strenge maatregelen om het virus terug te dringen. "Echter wij voelen zoveel rechtsongelijkheid met de vele andere regio's die geen lockdown opgelegd hebben gekregen", schrijft ze in de brandbrief. "De coronaproblematiek is toch een landelijke, het argument wat de regio gebruikt, namelijk het risico van extra toename van patiënten door toeristen, is toch een landelijk risico?"

Geen landelijke 'camping-lockdown'

"Een lockdown van de campings over heel Nederland wordt echter landelijk niet gedragen", vervolgt Beumer in de brief. "Het blijft vanuit de landelijke politiek een advies om niet te reizen. De verantwoordelijkheid wordt daarmee bij de mensen gelegd; een intelligente lockdown. Wij als campinghouders hebben deze intelligentie ook en wij van onze kant hadden een naar ons idee goed werkbare regeling uitgedacht."

Omdat het een maatregel betreft van uitsluitend de Veiligheidsregio Twente komen de campingeigenaren ook niet in aanmerking voor de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID19). "Het is allemaal erg zuur", zegt Beumer.

Opheffen van rechtsongelijkheid

In haar brandbrief roept ze bestuurders op hun invloed aan te wenden. "Het gaat ons om het opheffen van de gevoelde rechtsongelijkheid door hertoetsing van de verordening, dan wel financiële middelen beschikbaar stellen. We weten van een situatie waarin de ene camping in Twente valt en niet open mag en een paar kilometer verder een collega-camping vallend onder een andere regio wel open kan."