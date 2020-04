Oldenzaal vervangt parkeerautomaten: hele maand gratis parkeren in centrum

Oldenzaal gaat de parkeerautomaten in het centrum vervangen, waardoor je komende maand niet hoeft te betalen om te parkeren. Bij de nieuwe automaten kun je ook met de pin of contactloos betalen.

"De automaten die we hadden, waren echt verouderd", zegt wethouder Alida Renkema. "Die kunnen rechtstreeks naar het museum, bij wijze van spreken."

Niet gratis

"We gaan geen gratis parkeren invoeren in Oldenzaal", verduidelijkt de wethouder. "Want gratis parkeren bestaat niet. Iemand moet het betalen en in dit geval is dat dus de gemeente."



Renkema realiseert zich dat er beduidend minder mensen naar het centrum komen tijdens de coronacrisis. "Het is zeker niet de bedoeling om zo mensen naar het centrum te lokken. Maar dit was nu eenmaal al een tijd gepland en het loopt zoals het loopt."

Van 39 naar 25 automaten

In totaal gaan 39 oude parkeerautomaten weg. De gemeente heeft de eerste automaten vandaag leeggehaald en er een grote blauwe zak omheen gedaan. Er komen 25 nieuwe automaten voor terug.

"De nieuwe automaten zijn van deze tijd", aldus de wethouder. "Bij de vorige kon je alleen met muntgeld of via de parkeerapp betalen. Straks kan het ook met de pin en contactloos. Want muntgeld zie je natuurlijk steeds minder."



Zondag 3 mei moet het klaar zijn. Tot die tijd hoeft je in het centrum alleen te betalen bij de parkeergarage onder winkelcentrum De Driehoek; die is niet van de gemeente.