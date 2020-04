Bevrijdingsjournaal | De bevrijding van Dedemsvaart

Een uit vele voorbeelden is de bevrijding van Dedemsvaart en Balkbrug op 7 april. Op 6 april al verschenen enkele Canadese gevechtswagens in Dedemsvaart, aanleiding voor de bevolking om in feeststemming de straat op te gaan.

Drama vlak voor de bevrijding

De Canadezen gingen weer weg en de Duitsers kwamen terug. Vijftien mannen werden opgepakt en een eind verderop in Balkbrug in de berm van het kanaal neergeschoten. In de nacht van 7 op 8 april landden 700 Franse parachutisten in Midden-Drenthe, de nog in Overijssel aanwezige Duitsers raakten omsingeld.

Op onderstaand kaartje kun je zien welk deel van Overijssel al bevrijd was.

Bevrijding van Overijssel (Foto: Bewerking RTV Oost)



