Enschedese stalking-verdachte wil vrij om voor zijn moeder te zorgen

De man begon in april vorig jaar met het stalken van een plaatsgenote, zegt het OM. Hierbij viel hij haar niet alleen lastig met telefoontjes, maar zou hij ook op haar balkon en dak zijn geklommen en via de brievenbus van alles hebben toegeroepen. Daarnaast plakte hij een gps-tracker onder haar auto, zodat hij haar bewegingen in de gaten kon houden, beweert het OM.



De Enschedeër wordt er daarnaast ook van verdacht dat hij bij de vrouw inbrak. Afgelopen oud en nieuw zou hij niet alleen persoonlijke spullen hebben gestolen, maar ook een alarm dat de vrouw van Veilig Thuis had gekregen. Met zo'n alarm kan de politie met één druk op de knop gewaarschuwd worden als er gevaar is.

Drie maanden vast

Op het moment van de inbraak, die de man ontkent, was hij onder voorwaarden op vrije voeten. Een van die voorwaarden was dat hij niet in de buurt van het slachtoffer of haar woning mocht komen. Inmiddels zit hij alweer drie maanden vast, maar wil vrij komen om 'voor zijn moeder te zorgen'.



De advocaat van de man wil de vrouw als getuige op een volgende zitting horen. Hij zegt dat de vrouw zelf steeds contact met de man zocht om geld te vragen. De officier van justitie ziet dat niet zitten, hij denkt dat het slachtoffer gevaar loopt als de man vrij komt. De reclassering bevestigt dat gevaar.



De rechtbank overweegt het verzoek.