Burgemeester Schelberg kookt samen met sterrenkok 't Lansink voor minima Hengelo

Een bijzondere kok vandaag in de keuken van sterrestaurant 't Lansink in Hengelo. Burgemeester Sander Schelberg kookte samen met Lars van Galen voor de Hengelose minima.

Vorige week begon Van Galen met het verstrekken van gratis maaltijden voor minimagezinnen. "Eerst 140 maaltijden en deze week zijn het er 200." De bijzonder kookactie is een rechtstreeks gevolg van de coronamaatregelen, want ook het sterrenrestaurant mag niet open.

Duim

Burgemeester Schelberg wilde met zijn aanwezigheid z'n waardering uitspreken voor Van Galen en z'n crew. "Ik wil mensen die iets goed doen in deze bizarre tijd een 'duim' geven. Er zijn zoveel mooie initiatieven in Hengelo, vorig week nog werden er vanuit de moskee ook maaltijden verstrekt." De specialiteit van Schelberg is volgens eigen zeggen 'lekkere gehaktballen' maar vandaag stond er iets anders 'op het menu'. "Lars heeft mij gevraagd om de pasta in de bakjes te doen, dat lukt zelfs een burgemeester", lacht Schelberg. "

Maaltijden

Vandaag werd er gekookt en morgen kunnen de mensen de gerechten ophalen. "We koken voor de volgende dag. Zo hebben we ook voldoende aandacht voor de uitgifte, want dat is ook een hele operatie", zegt Van Galen. "Zie maar eens 200 mensen langs de maaltijden te loodsen, verspreid over de dag, met anderhalve meter afstand. Van Galen bedacht een systeem met marktkramen, die op ruime afstand van elkaar staan. Hij mocht ze gratis gebruiken van de leverancier.

Het initiatief wordt betaald door investeringsmaatschappij Infestos, de 'huisbaas' van Van Galen. "Die belde op met een voorstel: 'als jij vrijwillig wil koken, vergoeden wij de kosten'. Daar hoefden we niet over na te denken."