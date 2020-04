Wat vind jij: Deze 'lockdown'-situatie heeft ook goede kanten

Natuurlijk, het weegt niet op tegen de nadelen. Maar door de corona-crisis is het dagelijks leven zoals we dat kenden met piepende banden tot stilstand gekomen. En juist doordat we uit die dagelijkse sleur zijn gerukt valt ineens op hoe druk we eigenlijk constant waren. Wie weet gaan we wel anders naar ons leven kijken, als het straks weer langzaam op gang komt.

Geen volle agenda met werk én sporten én vergaderingen én sociale afspraken. We zijn ineens thuis, logischerwijs. Meer tijd met het gezin, nóg meer betrokken bij de opvoeding en de scholing van de kinderen. We werken nu thuis, dus zijn de files verdwenen. En de lucht? Die is schoner dan ooit.



Dus ja: deze situatie heeft ontegenzeggelijk zijn goede kanten. Maar neem je die mee, als dit straks allemaal achter de rug is? Ga je bijvoorbeeld vaker thuiswerken? Of kun je niet wachten tot alles weer 'normaal' is, weer zoals het was?